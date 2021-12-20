新北市學習共同體自101學年度起推動滿10周年，今（20日）在秀朗國小舉辦10年有成記者會暨新書發表會。（教育局提供）

新北市學習共同體自101學年度起推動滿10周年，今（20日）在秀朗國小舉辦10年有成記者會暨新書發表會。（教育局提供）

新北市學習共同體自101學年度起推動滿10周年，今（20日）在秀朗國小舉辦10年有成記者會暨新書發表會。（教育局提供）

新北市學習共同體自101學年度起推動滿10周年，今（20日）在秀朗國小舉辦10年有成記者會暨新書發表會。教育局長張明文及日本教育佐藤學大師以實體及線上直播方式，共同為《新北市推動學共十年特刊》完成遠距簽書儀式，一同見證新北市學共十年的里程碑，同時宣示將透過coach領導人養成培育計畫，設定學習共同體專區，穩健邁向下一個10年。

日本透過線上直播連線的佐藤學大師表示，恭喜新北市學習共同體實行10周年，衷心獻上祝福。21世紀的學習是以探究和協同為中心的學習，在這10年中，新北市的學校、教室、老師的教學方式、以及學生的學習方式有了很大的改變，期待10周年成為新的出發點，大家繼續朝向新教育，為開創未來的教育而努力。因為新冠肺炎，很遺憾沒辦法親自到現場，明年希望能到台灣訪問，跟大家在教育實踐的推動上一起努力。

教育局長張明文表示，新北市致力於推動學習共同體，十年有成。做為全國唯一有系統、不間斷推動學習共同體的城市，在後疫情時代，期待能從專業再出發，創造師生的幸福感與對學習的熱情，描繪出更多以學生為主體的課堂風景。

新北市學習共同體從第一年29所學校試辦，校數年年皆有成長，至今年有84所學校、850個基地班，顯示學習共同體已是新北教師專業發展的重要方向。活動現場以時光走廊的方式呈現了10年來各校推動的歷程，活動一開始的回顧影片，更帶領現場與會人員回到當初的課堂上，看老師的教、學生的學，看到課堂教與學的精彩。

今日活動現場同時頒發獎座給連續10年推動學習共同體的10所學校，表揚各校在推動學習共同體的成就。教育局今年首度辦理coach領導人培訓，以傳承推動學共十年有成的經驗，通過初階培訓的領導人也在今日受頒證書。

同時獲頒推動學共十年學校及coach領導人證書的秀山國小校長張文斌說，推動學習共同體的初衷就是不讓孩子逃離學習，讓每一個孩子都能成為學習的主角，再透過教師一起關注學生的學習，進而調整老師的教學設計和教學方法，以追求所有兒童的學習權和每個教師的專業成長。

教育局表示，新北市學習共同體每學期以共識凝聚、分區研討、原典增能、開放課堂、國際研討的方式有系統的運作，2021年適逢新北市升格10年、學習共同體推行10年，未來也會繼續精進向前行。從110學年度開始，透過10年專書出版，建置學共專屬溝通平台，培養新生代coach領導人，以新課綱自動好的全人教育精神，由新舊世代攜手再創課堂學習新風貌。