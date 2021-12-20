歌手王力宏被前妻李靚蕾公開抨擊長期冷暴力、羞辱，甚至性成癮、婚內召妓、約炮等情事，深情的音樂才子形象一夕崩壞，除了台灣、大陸歌迷一片譁然外，馬來西亞歌迷也相當震驚，大馬媒體連發多則新聞緊跟最新進展，網友留言也很熱烈，有人直言王力宏讓他們「跌破眼鏡」，留言一面倒支持李靚蕾。

馬來西亞媒體相當關注王力宏離婚醜聞，包括《東方日報》、《星洲日報》等2家大型華文媒體緊跟事件最新進展，事件當事人一發聲明便立即發文推播，清晨至今分享在臉書官方帳號的相關新聞也達5則以上，甚至王力宏、李靚蕾深夜相繼發文反擊，大馬媒體小編也持續在臉書更新，《星洲日報》臉書小編今（20）日凌晨還打趣Po文：「還有誰要發表聲明？？？來！」

大馬網友也相當熱烈留言，單則新聞的留言多達數百則，不少人對王力宏「情歌王子」的形象崩壞感到難以置信，直言「大跌眼鏡」、「真沒想到他是這種人」，批評作為公眾人物，王力宏「是一個很壞的榜樣、應該封殺」，更有網友用老梗炮轟，稱王力宏已經從「偶像變成嘔吐的對象」。

另外留言也幾乎一面倒向支持李靚蕾，尤其王力宏昨（19日）晚首度回應的聲明中稱呼李靚蕾為「西春美智子」，錯喊李靚蕾的日本名「西村美智子」，也被大馬網友狂酸結婚8年還搞錯妻子的姓氏。

也有網友嫌王力宏的聲明稿讓人「讀不懂」，大酸「寫作能力很重要」，認為「中文寫作能力竟然不如他口中的日本前妻，到底誰更丟人」，還有人質疑過去膾炙人口的情歌是否都是本人填詞。

不過也有網友不認同李靚蕾公開王力宏被診斷出「性成癮」的作法，認為是「病人隱私」，也有網友為李靚蕾護航，強調是王力宏先cue心理醫師才會燒到自己。

馬來西亞媒體也報導台灣鐵粉賠錢免費送王力宏絕版CD的新聞，這則新聞引起熱烈迴響，大批大馬網友呼籲這名粉絲冷靜，認為「歌還是很好聽的」，不少網友留言「不要可以送我」，「出軌是他私生活的事，歌我還是聽的」，強調王力宏仍是實力堅強的音樂人。

王力宏桃色風波連炸4日，當事人每隔幾小時就隔空交火，也令不少馬來西亞民眾感到厭煩，有網友留言希望多報一點當地水災新聞，有人呼籲「不要再廝殺了，已經夠難看了」，希望兩人私下解決，不過馬上有人回應：「哪裡可以不廝殺？那麼我們看什麼？」