桃園防疫旅館日前爆發新冠肺炎群聚感染，中央流行疫情指揮中心也曾公布館內150處採檢點有1處驗出環境汙染，且還是清潔消毒過的房間，桃園市長鄭文燦20日指出，因為是使用過後的防疫旅館，有的還沒有完成清消就進行環境採檢，所以這個是正常的。

鄭文燦表示，防疫旅館清消很重要，需要徹底清消，尤其是有確診的房間，清消完還要靜置才能夠再使用，從12月5日算到現在剛好滿14天，基本上是把舊的確診個案做基因定序找出關聯性，找出有沒有環境感染或是空調因素，或是手套汙染因素等，目的是讓防疫旅館更安全。

他說，現在要求防疫旅館的工作人員也要定期篩檢，除了打2劑疫苗、第3劑疫苗以外，定期的篩檢也很必要，能夠確保防疫旅館的防疫安全。這一次是主動針對不尋常的同一樓層的感染，積極找出舊案的關聯性，並沒有社區感染事件，基本上都是在防火牆以內，而主動去檢查舊案也是重要的，雖然其他縣市比較少這樣做，但桃園站在國家防疫的第一線，採取高標準是對的。