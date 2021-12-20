徐姓男子平時無業，偶然在網路發現「工作輕鬆、高報酬」小廣告，才鋌而走險擔任車手。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局太平派出所員警蒲冠霖，平日負責查緝詐騙車手工作。（馮惠宜攝）

太平警分局太平派出所員警蒲冠霖，平日負責查緝詐騙車手工作，日前休假半夜在公園看到一名年輕人搭車到太平區中興路沿線金融機構提款形跡可疑，即假扮路人尾隨進入提款機旁，隨即通知線上支援警力到場，當場查獲該名17歲徐姓車手，並在其身上起出贓款新台幣10萬元、金融卡6張及存簿4本，全案偵訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

徐姓車手日前半夜搭車到太平區中興路沿線金融機構提領贓款，徒步路過太平運動場外圍並前往附近郵局提款機前提款，當日休假的蒲冠霖看到他的行徑直覺非常可疑，沒想到竟意外查獲車手，他打趣的表示，「其實是半夜睡不著返派出所調帶，想不到居然意外查獲車手！」

據悉，蒲冠霖平日負責查緝詐騙車手的工作，常常不眠不夜的調閱相關影像追查比對，日前休假時間半夜睡不著覺，心想不如再回派出所調閱相關車手影像持續進行比對，希望遏止轄內車手提領之犯罪行為。

當他徒步行經太平運動公園時，發現一男子形跡相當可疑，從A銀行提款後欲至B郵局提款機時還反覆查看手機，機警的他察覺有異，隨即尾隨至郵局旁提款機，見時機成熟，即通知線上警力前往支援，成功查獲徐姓車手。

據了解，徐姓男子平時無業，偶然在網路發現「工作輕鬆、高報酬」小廣告，才鋌而走險擔任車手，每次都是依上線指示搭計程車到指定地點提款，並依提領金額論酬，全案訊問後依詐欺罪嫌移送偵辦，警方也將向上溯源。

太平分局表示，將持續針對轄內多處車手提領熱點實施埋伏及巡守勤務，以有效防止民眾遭受詐騙及車手提領，唯有主動出擊方能有效防制詐騙案件，更呼籲民眾如接獲不明來電不用慌張，只要多耐心查證或向165反詐騙專線諮詢，就能避免受騙上當。