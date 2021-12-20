國民黨湧檢討聲浪 侯友宜：團結走在一起是永遠的方向（戴上容攝）

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公投結束，由民團與國民黨立委發起的反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選等四案全軍覆沒，得票率皆未跨過門檻，國民黨內部也傳出「討戰犯」聲音，侯友宜表示，公投已結束，大家尊重、放下結果，每個人都有一個角色，只要團結走在一起、全心全力努力的為人民做事就是永遠的方向。

媒體提問，市長最近跟國民黨主席朱立倫聯繫嗎？侯友宜說，其實他與主席很多事我們都是就事論事，友誼不變，常常有聯繫的管道，隨時都可以打電話，所以大家放心我跟主席都可以隨時溝通的，管道的暢通無礙。

至於是否認為公投的結果，是黨中央的策略有誤？侯友宜說，每一個人所扮演的角色不一樣，最重要要為人民長遠的發展來設想，大家把角色扮演好，全心全力的為人民做事，回饋人民的需要，公投結果出來，我們就尊重結果，大家放下，一起往前走。

媒體進一步提問，會與黨內修補一下關係嗎？因為事關明年的連任也需要黨的提名？侯友宜說，我會把自己的角色先扮演好，這是我最重要的工作。當然黨也有黨的角色，我相信黨的角色也會盡力把為人民的事情做好，大家攜手合作，全力往前走，讓國民黨執政縣市都能夠贏得民眾的信賴，這才是現在當前最需要努力做的事情。