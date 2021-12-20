王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏讓80多歲老父親發親筆信替自己背書之後，外界期待王力宏能正式回應「蕾神之錘」所言，等了2天終於發聲明，但卻是全盤否認李靚蕾的控訴；便遭網友酸根本拿3個子女「親情牌」出來當擋箭牌，完全避重就輕，而李靚蕾也不愧「蕾神之錘」封號，攤出更多男方的黑料，痛訴在婚內遭到近乎殘忍的對待，最新的聲明堪稱訊息量爆炸，其中，痛訴王力宏與王家人將她當成生產機器，才生完第三胎兒子，就各種脅迫她離婚。

王力宏在昨晚(12/19)的聲明中提到，跟李靚蕾的婚姻始於她懷孕，兩人交往不久即發現有喜，指女方跟他說：「如果今天不跟我結婚，我會消失改名，肚子裡的孩子你一輩子也見不到」，因為怕再也見不到小孩，所以答應結婚，還說那是他人生中最心驚膽跳的一天，「沒想到跟今天比是小菜一碟」，還說他到談離婚前的5年8個月，都活在恐懼、勒索和威脅之中。

面對這樣的說法，李靚蕾逐一打臉，最新聲明中提到如果真如王力宏所言，「在你不愛我、很恐懼我的情況下還要我幫你生下二胎、三胎？」，並且爆料在她生完第三胎兒子以後，「就以各種方式脅迫我離婚，這就是你做人道德的標準嗎？」，更痛批王力宏跟其家人把她當成生育機器，「長期對我羞辱、霸凌和冷暴力」。

對於遭受這一切對代，李靚蕾認為最不堪的，是王力宏與王爸爸為了攻擊跟毀謗，讓他們無辜的孩子得面對出生的爭議，對此覺得心碎，「你們以為你們造謠我的種種行為，把我講的這麽不堪，就可以轉移焦點合理化你的種種作為嗎？」，表示當時並未威脅過王力宏，而懷第一胎時，王力宏已經是37歲的人而非青少年，「你提及的那次對話也絕沒有拳打腳踢的狀況。人，要為自己的行為負責，決定權在你，如果你不願意，沒有人可以逼你做你不想做的事」。