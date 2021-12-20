駐日代表謝長廷日前返台投下公投票，外交部今天表示，謝長廷此次是依規定請假返國並依法完成檢疫隔離，返台公務行程包括請見政府高層等。雖然謝長廷日前揚言對民進黨前主席施明德夫婦提告，但施明德表示，截至今日我們沒有收到任何法律訴訟文書。

施明德與謝長廷日前因「特務案」頻頻在臉書隔空交戰。施明德當時表示，民進黨前主席江鵬堅生前向自己坦白是調查局派來的，反問一直站出來反駁的謝長廷是「舊黨國的忠貞份子，還是新黨國的大權貴，哪一個你才是真的謝長廷？」其實，謝的臥底特務身分在江鵬堅告白時，就完全確認了，以前只是存疑。

對此，謝長廷在11月19日在臉書發文表示，已經委任律師對施明德、陳嘉君提告，手續都已經辦完，其餘程序、內容等屬於專業問題由律師處理，既已進入司法，原則上不再就細節你來我往攻防。施明德也回應，懇求謝趕快到法院告，不敢提告，那就是抓耙子了。

1218公投日當天，謝長廷被發現回高雄投票，謝長廷表示，主要是返台述職報告，既然回來一定要投票，也希望結果有助於台灣的壯大，把希望的燈籠點亮。

外交部發言人歐江安表示，謝長廷此次是依規定請假返國並依法完成檢疫隔離，返台公務行程包括：請見政府高層、會晤相關部會首長、安排日本政要訪台及促進台日地方交流等，相關細節不便對外公開。

由於謝長廷曾揚言對施明德夫婦提告，且已逾1個月，外界也關切此行是否與此有關？對此，施明德表示，「截至今日我們沒有收到任何法律訴訟文書」。