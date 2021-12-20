王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

藝人王力宏與李靚蕾宣布離婚，李拋出「核彈級爆料」，王曾發出聲明試圖挽回形象，沒想到卻再度遭到火速打臉，今(20日)中午再度發出聲明，並提及「準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子」。前民進黨立委郭正亮表示今中午對此在網路節目中分析，王力宏這個叫做「要讓媒體止戰」。

王力宏今12時許在臉書提到，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉」、「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害」。

郭正亮今在Yahoo TV《鄉民來衝康》中表示，這個啊，王力宏顯然都沒找離婚談判專家來做協商，今天這個(聲明)算是，我跟你講這還沒有結束，最後還要談細節，還有人算出王力宏整體財產，事實上離婚官司談判，首先要把雙方財產完全調查清楚。

郭正亮說，「我的意思是說這永遠沒有結束，王力宏這個叫做『要讓媒體止戰』」，具體不回應，稱願意跟你照顧3小孩跟生活，這叫做空話，那具體到底是多少？這個就是財產談判了。