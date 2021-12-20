台中市2名大一男學生拿到駕照後，18日晚間相約結伴開心「夜衝」兼練車，2人共騎1部機車欲到望高寮看夜景，沒想到途經北區雙十路與自由路時，機車突然「顧路」，熄火後無法發動，沿途見到台中公園派出所巡佐陳延明，熱心到加油站購買汽油解困，讓2人圓看夜景夢。

台中公園派出所指出，當時2名大一男學生手忙腳亂，檢查電瓶和汽油，後來竟是機車沒油，2人拿出手機搜尋最近的加油站，尷尬的推車前行，遇巡佐陳延明，他了解2人要夜衝望高寮，決定請他們推著機車先到派出所休息，再幫忙到加油站購買汽油。

巡佐陳延明提著1桶油協助加油，機車發動後付了油錢，2名大一男學生十分感動，不斷道謝，並表示因為剛考上駕照，騎乘機車的經驗不多，疏於注意機車已經快沒油，無法發動機車，還好遇到熱心的警察叔叔幫忙脫困。

台中市警第二分局長陳家銘表示，初拿駕照年輕人總是希望練車，約朋友去兜風、夜衝，但卻因不熟悉路況或對機車性能不熟悉，時有狀況發生，讓警察同仁替他們捏一把冷汗，提醒年輕學子們騎車外出前，仔細檢查車況，外出時務必遵守交通規則、注意交通安全，才能快樂出門，平安回家。