楊昇達第一次見家長就「全裸相見」。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（21日）晚9點播出主題「第一次見家長是一場戰爭！一出ㄘㄟˊ就被笑一輩子？！」，邀來布蘭妮、王思佳、楊昇達、瑄瑄等來賓分享第一次見家長的緊張過程。第一次見家長需要注意的事情其實不少，像是談吐落落大方、衣著整齊不暴露、禮貌禮數要周到等，已升格阿嬤的布蘭妮分享自己看重的是「禮貌」，送禮和幫忙做家事則是展現出誠意就可以，但王思佳卻忍不住吐槽：「別看她這樣說，敢來我們家的女生就很厲害了！」

第一次見家長，另一半扮演的角色也相當重要，瑄瑄抱怨老公哈孝遠完全是「豬隊友」，因自身空服員的職業光鮮亮麗，對方家長見面忍不住多問幾句，想了解航空業秘辛，沒想到哈媽媽一見面就問敏感話題：「以前我們都覺得空姐是不是會和機長睡在一起？」結果哈孝遠不但沒跳出來阻止，反而脫口而出：「妳怎麼知道她沒有？」豬隊友的行徑讓瑄瑄只好靠「吃東西」來緩解尷尬的氣氛，最後更感嘆地說：「我因為這樣吃了4根香蕉！」

楊昇達和名模女友若綺愛情長跑7年，兩人今年8月修成正果，原本不相信婚姻的楊昇達，也在歷經顏面神經失調後，因為老婆的暖心告白「不管你怎麼了我都會照顧你！」，讓他瞬間體悟有另一半陪伴的重要性。回憶起第一次見家長的場面實在非常深刻：「超尷尬！還是全裸的狀態下在廁所裡見！」特殊的經歷讓全場驚呼聲不斷，他也解釋：「當下其實是正要洗澡，因為門鎖有問題才釀成這個局面，但還好後來彼此印象不錯，求婚那些都很順利！」