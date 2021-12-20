占地36公頃的竹科X產業園區，首棟軟體大樓將於12月25日正式動工，預計2024年初完工，可望創造2800個就業機會、年產值196億元，未來更盼望能吸引創新科技研發中心與企業總部進駐，讓竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

市長林智堅表示，為吸引企業投資，創造更多就業機會與人口紅利，並讓產業持續深根竹市，他在2017年與科技部、竹科、台肥、中油及產學研各界資源，合作推動竹科X產業園區，投入183億元打造都會型科學園區，連結周邊藝文高地等消費生活機能，打造下個世代的創新產業藝文特區。

竹科X預計新建3棟研發大樓，未來將聚焦AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業，目標整體園區創造1470億元產值、2.1萬個工作機會，盼吸引創新科技研發中心與企業總部，創造總部經濟（Headquarters Economy）效應，讓新竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

市府產發處長張力可指出，竹科X首棟軟體大樓空間規畫地下2層、地上12層辦公大樓，將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業進駐。

他說，竹科X基地座落於公道五路3段北側，以多元、永續為概念，創造大量綠意圍繞，具備都市地區生活與公共服務機能，並可與既有科學園區及科學事業連結，東起科學園區、西接大車站計畫，以科技產業與人文風貌為基底，透過開放空間與綠廊道的留設，成為1座結合藝文、科技的帶狀產業園區。

市府指出，除竹科X基地，台肥基地TFC 1科技大樓進駐率已達9成，有科技大廠如英特爾、ASML台灣總部等，為竹科X重要發展里程碑，其中，TFC 2科技大樓目前正在都市設計審議中，預計2022年底動工，另台肥整體開發區（D4、D5街廓）仍在積極辦理招商中，而中油基地也 將於明年底前完成汙染整治。