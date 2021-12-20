王力宏與李靚蕾離婚爭議延燒第3天，李靚蕾連續指控王力宏逼她簽婚前協議、遭王家人羞辱、婚外情等罪狀，而王力宏在昨深夜首次發聲明反擊，未料卻寫錯李靚蕾名字，還刻意提到李靚蕾的日本名字「西春美智子」（應為「西村美智子」），而李靚蕾今天聲明中也坦承「這是我的傷痛」，王力宏也清楚她的兒時往事，讓同為單親家庭長大的鄭家純（雞排妹）在臉書怒斥：「單親家庭長大的小孩，會看得懂這個動作有多麼不善良。」

王力宏昨深夜發文反擊李靚蕾，但他不僅寫錯李靚蕾名字，還特別提到李靚蕾的日本名字「西春美智子」，不過正確應該是「西村美智子」，起初外界質疑，王力宏是想藉由中日之間的矛盾，讓李靚蕾被大陸網友討厭，不過，李靚蕾稍早則在聲明中提到，王力宏此舉其實是往她痛處打「我中文的名字是李靚蕾。日本的名字是我小時候有用過，後來決定不再用，因為我的生長和日本沒有連結，且父親離開了我們家庭讓我有不好的回憶。我自小在台北生長，認為使用中文名字是更能代表我的符號，這是我的選擇也是我的傷痛，也是你清楚知道的，但你卻不顧我的感受，用這麼低劣的手段來傷害我」，李靚蕾狠批，她對王力宏僅存的一點尊重也沒有了。

李靚蕾批王力宏喊她日文名，是往她痛處打。（圖／取材自李靚蕾Instagram）

李靚蕾更砲轟王力宏：「只坐實了你是一個無論修養或人品都很低劣的一個人。」時常評論時事的雞排妹稍早也發文提到，大家昨晚在猜，王力宏寫日本名是寫給大陸人看的，不過同是在單親家庭長大的雞排妹，更感同身受：「沒有，王力宏只是想欺負李靚蕾而已。單親家庭長大的小孩，會看得懂這個動作有多麼不善良。」