北市承德路某車行，今年9月17日凌晨遭人開4槍示警，警方調查幕後主謀是新北市蘆洲角頭「空保」接班人林俊廷，案發時，林在附近和朋友喝酒，19歲王姓員工被捕後一肩扛起刑責，辯稱自己覺得老闆受委屈，獨自駕車犯案，並沒有受到任何人指使。士林地檢署偵結，認定2人沒有教唆恐嚇的犯行，僅依違反槍砲彈刀條例起訴開槍的王男，林、吳2人均不起訴。

王辯稱槍枝是不詳友人寄放，今年9月17日凌晨5點多，因得知老闆與汽車買賣公司股東有嫌隙，不甘林受此怨氣，趁林與友人喝酒空擋，獨自1人持槍到汽車公司門口，朝大門射擊4發，造成鐵捲門上有4個彈孔，室內1片玻璃破損。

綽號「空保」劉保生，2016年遭槍殺身亡後，48歲林俊廷接班，處理天道盟在蘆洲一帶的事業。林因不滿車行股東在外亂放話，案發當天心情不好找吳姓友人喝酒，旁邊王姓員工，聽聞兩人談話，就趁著空擋默默離開，駕駛老闆的賓士轎車，前往車行開槍，林並不知情，辯稱：「如果是我指示去開槍，就不會開自己的車出門。」

另外，吳姓友人說，兩人在土地公廟喝酒，送林男來的年輕人一聲不響離開，大約過了10幾分鐘，聽到附近傳來槍砲聲，他和林都擔心出事，遂搭計程車離開，並沒有教唆王去開槍。

檢警根據監視器，見王男獨自駕車開槍、獨自離開，沒有證據顯示王姓槍手與任何人交談，無法證明林有教唆行為，以犯罪嫌疑不足對2人作不起訴處分。