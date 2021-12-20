台中市第2選區立委補選，民進黨候選人林靜儀20日前往烏日溪南路沿街拜票。（黃國峰攝）

台中市第2選區立委補選陸戰激烈，國民黨候選人顏寬恒、民進黨候選人林靜儀20日上午都在烏日徒步拜票，由於雙方都對年輕父母族群提出政見，顏寬恒指出，我們的作法都已經在實行當中，但我們沒有看到對方的做法，直到今天才聽到她的說法。林則說，我們與他們的區別就是，不會跟賭博性電玩有相關。

顏寬恒指出，從參選到現在，我的對手沒有一次提過對於地方的發展、地方的需求和地方的願景有任何說法，只看到從選戰還沒有開打，就有些不實指控、撲天蓋地而來，現在連綠營的人都證實這是政治操縱、媒體操作。

顏寛恒接著說，呼籲所有的選民，應該要明辨是非，這些媒體和政論節目配合政府做攻擊、抹黑、造謠，全黨、全媒體要扼殺顏寬恒一人，所以應該更明智的，在這場補選當中，真正的來檢視要選的民意代表，過去的成績及對未來提出的看法。

林靜儀上午則說，我跟他最大的區別，應該是不會跟賭博性電玩有相關！她指出育兒跟親子的政策中，公共設施以及地方，提供比較更多的親子遊戲空間是很重要的。

台中市第二選區，有很多移入的人口，相對年輕，他們事實上的需要，包含除了原來的教育上面的需求，鹿寮那邊就有滿多學校是需要增班的，在台灣，很多地方需要減班之下，第二選區反而需要增班，這部分前立委陳柏惟有跟教育部要求，我會提出持續協助。另外則是地方的友善育兒空間，包括較方便的大眾運輸系統的交通，及公部門提供出來，能讓地方的爸爸媽媽能帶小孩出去休閒、閱讀，有更多友善的空間。