光洋科（1785）12月24日和12月27日將舉行股東臨時會改選五席董事及四席獨立董事，佔有5.96％關鍵持股的外資持股動向動見觀瞻，繼外資投票顧問機構Glass Lewis發布報告，支持董事長馬堅勇領導的經營團隊後，對外資股東投票決策具有高度影響力的投票建議機構ISS也跟進出具報告，選擇支持大股東台鋼集團推薦的董事、獨立董事過半席次。

ISS依據光洋科和台鋼集團雙方披露的資訊下，考慮到管理層的努力和大股東台鋼集團的合作，才促成光洋科成功轉型。本屆任期內，雙方都同時擔任光洋科董事會成員，讓光洋科經營業績與發展有出色的表現，可以合理地說，光洋科的成就與成績不能單純的歸功於單一一方，各方的努力都應該得到認可，惟在報告中，ISS也建議股東冷靜看清事實，與其聽取華麗口號，不如以事實來支持真正適合的候選人，並建議外資股東投票給台鋼集團五席，包括兩席一般董事與三席獨立董事；相對的，僅建議外資股東投票給馬堅勇方四席，包括三席一般董事與一席獨立董事。

ISS在報告中特別提及，要求在12月27日召開股東臨時會的獨立董事吳昌伯，對於他所提出關於現任董事會組成的擔憂，吳昌伯認為台鋼集團的成員不適合成為光洋科董事會成員，並要求重新改選，ISS認為吳昌伯的董事會更新理由相當模糊，缺乏令人信服的理由來改變董事會。

ISS認為在公司治理的最佳實踐上，光洋科目前缺乏財務專長的董事成員，因此建議股東以每個候選人的資格與經驗來進行評估，在考量對運作良好的董事會的潛在貢獻，馬堅勇的獨立董事候選人多半僅有法律經歷下，因此ISS特別在獨立董事提名支持台鋼集團提名的三席獨立董事，其中包括具有財經背景的劉德明獨立董事及具材料科學專業背景的李滄曉獨立董事。

對於ISS報告書的建議，台鋼集團表示，台鋼集團在2019年年報中，即為光洋科的最大股東，未來也將竭盡資源來協助光洋科重返榮耀成功轉型，台鋼集團始終如一，要讓光洋科在榮耀中站穩腳步。