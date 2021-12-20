全國其他縣市捷運各同業薪資近年已多次調整，但中捷至今皆未調整。市議員沈佑蓮、羅廷瑋今天建議台中捷運公司明年調漲員工薪資，拉近與各同業級距。市長盧秀燕說，上周五中捷已與市府召開調薪會議，中捷並已提出調薪方案，明日將送董事會，通過後即提報市府核定解決員工長期低薪問題。

台中市議會20日進行市政總質詢，市議員沈佑蓮、羅廷瑋今日於市議會總質詢相繼為台中捷運員工請命，指出其他縣市捷運各同業薪資近年已多次調整，但中捷至今皆未調整，與同業的薪資差距愈來愈大，要求公司明年應調薪。

「一定會加薪，不會虧待同仁」。盧秀燕指出，台中捷運公司由市府百分百投資，要負完全責任，另外，肉品市場、果菜市場等7大批發市場為公、私共同經營，董事會更加重要，會建議批發市場提案酌予調薪，希望透過這次調薪帶動民間改善薪資環境。

台中捷運公司董事長林志盈說，員工薪資是2017年公司成立前參考北捷公司100年度薪資結構訂定至今未調整，以基層人員為例，目前已大幅落後同為公營捷運公司的北捷、桃捷、新北捷15.3％至26.2％；比較各捷運公司站務員每月薪資，中捷2萬8373元，北捷3萬6013元、桃捷3萬3630元、新北捷3萬4963元。

林志盈指出，中捷落後同業達5千多元至7千多元，另外，中捷服務員起敘薪給僅2萬3971元，因低於法定基本工資，公司無法進用，也需予以調整以符合法令。統計員工離職原因多為薪資低於其他軌道同業、公營事業單位或民間企業同職類工作，為穩固公司人力狀況，提升系統穩定性，避免中捷成為同業人才訓練所。