後疫情時代的產業，國光生(4142)董事長詹啟賢說，無論是法規或是市場都會回歸到正常法則，全新疫苗從進入人體臨床試驗到取得藥證成長率僅有8.6%，未來公司從R&D到CDOM都會多樣化的服務，另外，外界關注的COVID-19疫苗，印尼二期臨床已經啟動很久了，第一針將會在明年的1月3日開打，而針對變種病毒，也正在進行開發當中。

國光生技COVID-19疫苗獲印尼核准一、二期人體臨床，詹啟賢說，已經準備了很久，預期第一針會在明2022年1月3月開打，計畫收案240個人，開始第一波施打，大約需要半年的時間，接下來還需要統計數據，預期明年中間就能夠看到期中的數據。在這個基礎上，準備三期臨床試驗，將會按照國際標準來，預期將收案接近3萬人。

國光生技將在印尼建廠，土地面積約10公頃，整個投資計畫，詹啟賢說，將由國光主導會有新的投資者進入，據了解，目前國外東南亞地區的財團有表達參與的意願，其實國光生自有資金就夠建廠，但為了打開市場，找來國際合作伙伴，會更有利。印尼廠產能目前還在規畫當中，初期將有充填、原液產線，不會全數以疫苗為主。

目前國光生技既有的產能，流感廠年產1400萬劑，充填一線年產約1800~2000萬劑，而國衛院細胞培養廠200L。未來的全方位廠區，細胞培養廠1000L+200L生物反應器，目前已竣工，查廠認證進行中，年產300萬劑以上；PFS充填二線，年產針劑1億劑，已取得GMP查廠認證，商業量產；另外，破傷風疫苗原液廠2021年機器設備安裝，2023年7月將可商業量產。

在新產品開發方面，EV71腸病毒台灣藥證申請中，越南進行三期臨床試驗，進軍東南亞市場；在日本腦炎疫苗方面，導入細胞培養新製程，臨床動物實驗完成，臨床試驗規畫進行中；破傷風(TTA)疫苗，2023年7月破傷風原液新廠完成商業量產。