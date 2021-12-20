雲朗觀光集團營運雖受新冠肺炎疫情影響，仍持續在義大利籌備飯店及物業據點。其中，自2016年8月接手、耗時5年多修復整建的佛羅倫斯最新複合式飯店物業Palazzo Portinari Salviati，預計將在2022年上半年開幕試營運，成為集團在義大利的第6處飯店物業據點。

Palazzo Portinari Salviati位於佛羅倫斯百花大教堂正對面，自15世紀改建為宮殿後，相繼成為文藝復興時期最具影響力的傳奇家族Portinari和Salviati故居，義大利詩人但丁的繆斯女神貝雅特麗齊、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世也曾在此居住。

雲朗2016年8月宣布正式接手，在耗時長達5年多時間修復後，預計將在明年上半年開幕試營運，成為在義大利的第6處營運據點，亦為集團首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業，再現義大利的藝術歷史風華。

雲朗表示，Palazzo Portinari Salviati僅設有13間客房，每間客房均以佛羅倫斯著名人物做為設計主題，並設有3種不同類型的飲宴空間，由米其林星級主廚進駐的高級餐廳、飯店酒廊，以及提供托斯卡尼傳統料理的小酒館。

公共空間則提供了水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施，以及尊榮樓層提供私人專屬活動空間、會議室。共構的飯店式豪宅精緻室內空間，則配備廚房、客廳及臥室，能欣賞到聖母百花大教堂的建築之美。

而今年適逢但丁逝世700周年，義大利官方17日在其出生地佛羅倫斯舉辦閉幕儀式，地點即選在雲朗即將開幕的Palazzo Portinari Salviati。執行長張安平雖因疫情無法親自赴會，仍特地在台灣錄製影片在現場播放，表達對活動的支持。

雲朗指出，集團秉持提升中西文化藝術交流的使命感，讓飯店成為促進文化藝術交流的橋樑。在義大利以尊重歷史的嚴謹態度修復古蹟打造酒店，張安平今年獲義大利總統頒贈高級別的「義大利之星崇卿勳章」，象徵台灣旅館業努力獲得義大利政府肯定。

雲朗觀光集團目前在台灣擁有台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店，翰品酒店有新莊、桃園、高雄、花蓮4處據點。兆品酒店有台中、嘉義、礁溪3處據點，以及礁溪品文旅等10處飯店據點。

義大利方面，雲朗目前擁有羅馬大飯店、雲水之都、聖莊、嵐莊、蓉莊共5處據點，合計共有381間客房，擁有13間客房的複合式飯店物業Palazzo Portinari Salviati預計明年第二季開幕，另外在羅馬亦有莊園宴會事業Villa York籌備中，目前正處於古蹟修復階段。