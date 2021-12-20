東元綜合醫院院長黃忠山（右）插建保卡試用「醫服智能櫃」。（羅浚濱攝）

工研院和瑞得康公司共同研發的「醫服智能櫃」，獲得今年國家新創獎，全國率先導入竹北市東元綜合醫院，縣長楊文科20日見證雙方簽定合作備忘錄正式啟用，東元並引進工研院研發的「醫起付[email protected]」24H線上保險理賠試算服務，加速邁向智慧化醫院。

楊文科表示，東元醫院是新竹縣的「守護神」之一，疫情期間擔任防疫諮詢顧問，協助「快篩部隊」及「快打部隊」完成24場大型社區及學校疫苗接種站，導入這兩項服務，象徵邁向智慧化醫院，建立新的里程碑，讓新竹地區鄉親享受更優質便利的醫療服務！

「東元是全國第一家導入的醫院！」工研院服科中心執行長鄭仁傑表示，「醫服智能櫃」能提供民眾免請假，在線上申請病歷或診斷書並進行繳費，有時間再到醫院用健保卡插卡或虛擬健保卡QRcode，即能自動取件，個資都有做保密。

工研院開發的「醫起付[email protected]」創新保險理賠金試算服務，東元則是新竹地區首家導入的醫院，使用者上傳保險理賠試算所需的診斷證明書及收據等文件，利用AI演算得知理賠金試算範圍，自身再衡量保險理賠需求和選擇自費醫材，解決保險資訊落差，更能與醫師達成治療共識，增加醫療品質和效率。

東元綜合醫院院長黃忠山表示，東元優先配合衛福部試辦「虛擬健保卡」實測上線，提供遠距醫療、居家醫療及擴大視訊診療，希望藉由這兩種創新服務系統，讓民眾享有便捷友善的服務，東元也會持續優化醫療品質，守護民眾的健康。

民眾即日起可用「醫起付[email protected]」選擇理想的治療方案，再到「醫服智能櫃」申請病歷，即時查詢進度，搭配線上支付，能免請假隨時取件，真正達到零接觸，降低感染風險。