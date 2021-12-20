圖為2014年王力宏與李靚蕾合影畫面。（資料照/張祐銘攝）

歌手王力宏被前妻李靚蕾爆料有不正當男女關係後，王力宏的爸爸王大中19日凌晨發出一封親筆信反擊，而李也列出7點聲明打臉王爸，成為各界熱議話題。資深媒體人趙少康今(20日)在網路節目中談到，基本上王力宏爸爸「根本不應該跳進這個」，就讓王力宏和李靚蕾兩人去吵，「其他人加進來打群架？」

趙少康今在Yahoo TV《鄉民來衝康》中和來賓談論王力宏事件，他說，自己是都沒看信內容，但基本上他爸爸「根本不應該跳進這個」，讓這兩人去吵，「其他人加進來打群架？這個哥哥也進來，那個爸爸也進來，到時候那個媽媽也進來」。

節目來賓、媒體人黃暐瀚則說，自己一個信都看得很清楚，媽媽還沒出手，他們發聲明這幾次都晚上11點半之後，影劇記者都不用睡，公投前一天晚上是李靚蕾PO文，公投當天深夜是王力宏爸爸發出聲明，昨天晚上才是王力宏發文；他還說，「今天晚上可能王力宏媽要PO了？」

不過，今天中午王力宏發出道歉聲明，表示準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害，他更喊話李靚蕾，「我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用」。王最後表示，此事肯定主要是他處理不當，再次向大家道歉。