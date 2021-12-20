直播》疫苗第二劑將全廠牌混打 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增11例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。同時北市傳出有一例本土個案，工作地點在新北，陳時中表示該名疑似病例，現在還在判定中。

北市一名疑似個案為30多歲女，昨身體不舒服到萬芳醫院就醫，採檢後為陽性，Ct值31研判是舊案，由於二採陰性，所以指揮中心還在討論是否公布，而疑似個案工作地在新北市深坑區，足跡遍及雙北，據了解曾至北市錢櫃SOGO店，目前疫調中。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為7例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自義大利(案16917)、美國(5例，案16918-16920、案16922、案16926)、德國(案16921)、法國(案16923)、巴西(案16924)、越南(案16925)及菲律賓(案16927)入境，入境日介於今(2021)年12月5日至12月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,774,769例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,756,108例排除)，其中16,816例確診，分別為2,163例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。