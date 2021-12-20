弘光功德會頒進步獎學金給桃園市21所偏鄉學校，嘉惠1725名偏鄉生。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

弘光功德會頒進步獎學金給桃園市21所偏鄉學校，嘉惠1725名偏鄉生。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

財團法人佛教弘光功德基金會以3年為期，頒發學生學期進步獎學金給偏鄉和非山非市國小，鼓勵學生跟自己比、超越自我，20日共有21校受惠，預計3年可嘉惠1725名學生，受贈學校代表大溪區福安國小校長張大昌讚是「神奇獎學金」，激勵孩子從台下觀眾進步到成受獎主角，獲得肯定與自信。

財團法人佛教弘光功德基金會執行長劉選吉表示，「學生學習進步獎3年有成計畫」，激勵學童追求進步，建立學習自信，獲得成功經驗，針對進步獎學生，上、下學期各贈予1次，每名學生200元獎學金，一學年2次，捐贈對象為桃園市偏遠、非山非市的國小為優先，校內弱勢學童比例偏高的國小次之，希望經由導師及學生共同訂定合理學習目標，促進學生努力向學，達到目標即給予獎勵，讓成功的學習經驗提升孩子自信心，激發學習動力。

捐贈金額總計34萬5000元，每年將有575名學生受惠，劉選吉感謝議員郭麗華、圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹及靚光文化藝術基金會桃園分會長邱美玉等單位共同響應。

受贈學校代表大溪區福安國小校長張大昌表示，基金會的學業進步獎是「神奇獎學金」，猶如雪中送炭開啟弱勢學童另一扇窗，激勵孩子課業學習表現，從台下觀眾進步到自己上台成為受獎主角，獲得肯定與自信，此外，學校更爭取資源，加碼鼓勵學生多元發展，提供展能舞台，幫助孩子發掘自我潛力，這是因這「神奇獎學金」所帶動的漣漪效應。

教育局長林明裕也出席見證，他表示，每一位進步獎學生都是奮發向上的好榜樣，期許受贈學校藉由愛心捐贈，鼓勵更多學子們在各方面積極進取，多元學習，將來成為國家的優質公民，也期待有更多社會善心人士共同關注教育，挹注資源，幫助學童們樂於學習，安心成長。

21所受贈學校：

觀音區(3校)：保生國小、樹林國小、大潭國小。

大溪區(6校)：大溪國小、仁善國小、美華國小、福安國小、永福國小、百吉國小。

龍潭區(2校)：龍源國小、武漢國小。

龜山區(2校)：龍壽國小、大埔國小。

八德區(1校)：霄裡國小。

大園區(2校)：圳頭國小、后厝國小。

新屋區(3校)：永安國小、北湖國小、笨港國小。

復興區(1校)：三民國小。

蘆竹區(1校)：頂社國小。