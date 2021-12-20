藝人王力宏宣布與李靚蕾離婚掀起風暴一波接一波，王力宏今(20)日表示會將名下豪宅過戶給李靚蕾，據指出，這戶為台北市知名豪宅「吾疆」，因為擁有仁愛路黃金門牌，鄰近帝寶，曾經締造第一棟未打廣告即完銷的5項「第一」紀錄，包括宏仁集團王文洋家族以及上市公司大股東等都是知名住戶，以實價高點來估算，加上車位，總價高達4.8億元。

吾疆位於仁愛路三段，鄰近帝寶，擁有無敵樹海的獨特性，共有2棟，坪數較大的為一層一戶豪宅，又稱「大吾疆」，根據實價揭露資料，王力宏是以總價4億元購入12樓，房屋坪數約180坪，拆算車位每坪單價約209萬元，所有權登記為王力宏名下的宏聲文化公司。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，大吾疆於2012年完工，屋齡約9年，該豪宅交屋時，實價登錄尚未實施，因此預售時，已出售的戶別均未登錄，實價登錄上路後，僅有3筆交易資料，單價都在200萬元以上，13樓戶每坪成交價落在237萬元左右，11樓戶254萬元，王力宏所購入的12樓戶單價209萬元，可說是其中最低的。

據指出，吾疆的住戶包括宏仁集團王文洋家族、鈺創某大股東、宸鴻的投資公司金天齊、永豐餘關係企業代表人，以及壹傳媒主席黎智英等。

吾疆還曾經締造5個「第一」的紀錄，包括第一棟未打廣告即完銷的建案、第一棟由28位地主共同委建成功的建案、第一棟採全毛胚交屋模式的頂級豪宅、第一棟以捐贈道路用地成功完成容積移轉建案、第一棟由建商自日籍地主手中買回土地「收復國土」的建案。