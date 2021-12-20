2017年大同在台北田徑場贏得首屆企甲冠軍後，感謝球迷到場支持。（資料照／李弘斌攝）

私人企業支持運動團隊59年，堪稱台灣體壇紀錄的大同足球隊，隨著本季台灣企業甲級足球聯賽於19日落幕，也因母企業大同公司不再支持，將要卸下這塊金字招牌。大同足球隊總教練強木在表示，希望在明年2月新一季企甲報名結束前，為這支歷史悠久的隊伍找到新東家，「球員目前全都願意留下來拚！」

大同公司足球隊成立於1963年，1982至1984年締造中正盃社男乙組3連霸佳績，1986年才升上甲組。隨著飛駝、北市銀先後走入歷史，台電、大同逐漸成為台灣男子足壇「唯二」聘僱球員的正港社會球隊，培育眾多國腳，雙雄合計奪得26座國內頂級聯賽冠軍，台電vs.大同也被台灣足球粉絲譽為「台灣德比」。

大同在2005年斬斷台電的甲組聯賽10連霸，贏得成軍42年的首座頂級聯賽冠軍，揮別萬年老二與「盃賽之王」的宿命。2017年全新的「台灣企業甲級足球聯賽」上路，大同率先帶起聘請專職洋將的風氣，請來英屬土克凱可群島的黑人前鋒馬可，直接包辦台企甲的頭3年冠軍。

然而，母企業近年陷入經營權紛爭，足球隊可能收攤的傳聞不斷，也直接衝擊球隊戰力。在主力球員流失的情形下，大同的企甲3連霸去年遭南市台鋼中止，今年陣容持續失血，不過留下來的班底也算爭氣，仍以第5名作收。只是母企業也在1個月前通知強木在，對足球隊的贊助只到年底，19日對台中Futuro就是掛著大同招牌出賽的最後一戰。

大同總教練強木在（左）從1988年接掌球隊兵符迄今，在國內外足壇都是罕見資歷。（資料照／李弘斌攝）

「我從民國60年進入大同到現在，剛好也50年了，從前教練交棒給我也已經30幾年，球員就像我自己的小孩一樣，這樣解散掉真的很可惜。」強木在說，外界今年都看衰大同會遭降級，結果球員很爭氣，要不是找好的外籍前鋒因疫情無法進來，團隊攻擊力較差，名次應該會更好。

「如果有企業繼續支持，相信明年有辦法進入前3！我有和球員溝通過，目前全部都願意努力到2月，希望他們相信我，給我機會找到企業來支持這支球隊。」強木在說。

事實上，大同足球隊已經轉型為俱樂部經營，目前以「社團法人大同足球協會」為法人格，且已連3年取得亞足聯俱樂部認證，梯隊等相關條件均按規定辦理，只需要找到企業金援，就能讓這支傳統勁旅換個招牌繼續征戰足壇。強木在透露，每年約新台幣1500萬可以支持其企甲球隊運作，加上梯隊共約2000萬，希望在兩個月內找到企業接手。

19日率領台鋼成功衛冕企甲冠軍的隊長吳俊青，捧盃之餘也不忘惋惜曾效力過的大同足球隊走入歷史，「冠軍年年有，百年俱樂部卻很少。冠軍很開心，然後呢？我想俱樂部能不能長遠、永續經營下去，才是最重要，冠軍只是一時的，未來的發展比較重要。」