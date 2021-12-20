SEMICON Taiwan 2021國際半導體展將於12月28日至30日在南港展覽館一館盛大展開。聚焦化合物半導體、異質整合、智慧製造、綠色製造等四大主題、匯聚650個展商與超過2150個攤位，並將於開展首日及次日舉辦多場產業熱門議題及技術趨勢分享活動。

SEMICON Taiwan 2021國際半導體展將於12月28日上午舉行線上開幕典禮，SEMI全球總裁暨執行長Mr. Ajit Manocha將在線上與觀展者分享今年SEMICON Taiwan的展覽活動亮點。

SEMICON Taiwan 2021國際半導體展開展首日，將舉行SEMI Talks領袖對談，聚焦化合物半導體，邀請到聯穎光電技術長林嘉孚、GaN Systems總經理Stephen Coates、聯電協理鄭子銘、漢磊科技行銷業務中心副總經理張載良、台大電機系教授陳耀銘齊聚暢談台灣在寬能隙化合物半導體(GaN & SiC)的競爭優勢，深入瞭解在物聯網、車用電子及3D感測等應用發展下，對於射頻、光電、電源管理等相關技術、元件及應用需求提升，如何驅動功率電子及化合物半導體成長動能。

12日28日下午將舉行半導體供應鏈資安聯盟啟動儀式，邀請到經濟部工業局局長呂正華、台積電企業資訊安全處長屠震出席，剖析台灣及全球資安產業在科技創新和數位轉型持續加速下，應如何因應更加難以預測的資安攻擊風險，同時分享SEMI資安標準建立的最新進程。

另外，12月29日，將舉行SEMI半導體產業ESG永續倡議行動儀式，由台積電長官、日月光投資控股行政長汪渡村、南亞科技副總經理吳志祥、力晶積成電子副總經理譚仲民共同出席，分享企業對於ESG的實際作為以及未來短中長期永續規劃路徑，並期望透過宣言儀式凝聚向心力，深化台灣半導體產業的國際競爭力及環境共好的永續競爭力形象。