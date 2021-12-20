陳姓嫌犯在苗栗偷完車後，跑到台中大甲某家超商偷酒，最後又回到竹南被警方逮捕。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗30歲的陳姓男子9日晚上跑到竹南火車站附近停車場，偷走一輛自小客車，隨後開往台中大甲某家超商，又再次犯案偷酒，苗栗警方17日獲報後追查，最後發現陳男又跑回竹南鎮，並在一家超商找到失竊車輛，同時當場逮捕陳姓嫌犯。

竹南警察分局竹南派出所接獲台中市警察局大甲分局通報，有輛失竊的汽車被當作犯案工具，隨即展開追查，並聯絡失竊的車主，車主大吃一驚表示，自己近日不曾去超商，警察告訴他車子不見了，他才得知愛車遭竊還被拿去犯案。

警方循線追查，很快的在竹南鎮一家超商前面，發現遭竊車輛，陳男疑似想再次行竊，員警見機不可失，便衝入超商逮人，並在車上發現6瓶高單價酒類及燕窩禮盒等物品。

陳嫌到案後坦承偷車跟在超商偷酒，但對於車上的酒跟燕窩含糊其辭、交代不清來源，警方訊後將陳依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，並呼籲如有店家受害，請盡速聯繫竹南派出所指認領回，聯絡電話：037-474796。