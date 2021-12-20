PTT論壇表特版(Beauty)向來是發掘素人正妹的聖地，繼兩週前有一位陽光辣妹獸醫「郭霏」造成轟動後，鄉民昨(19)日又貼出一位「獸醫系學生」，這位正妹不但擁有脫俗的清純臉孔，更不吝拍攝大秀魔鬼身材的火辣照，令鄉民再次暴動，自嘲：「看看多少人又想當禽獸了？」討論熱度爆表。

表特版風格向來「以圖取勝」，獲得盛讚的美女火速爆紅，還讓鄉民可推噓參半或給箭頭，若「美貌」爭議性大的可能贏得不少噓文，且被鄉民質疑「這是陷害文嗎？」。而在鄉民昨(19)日的發文中，沒有太多文字說明，只有標題寫著「獸醫系學生」，但內文11張照片立即引來熱烈討論。

前4張照片中呈現的是甜美風格，光是清純臉蛋已經給鄉民好印象，第5張運動風開始秀出S型健美曲線，第6張抓起馬尾坐在海中秀美背，第7、8張著洋裝大露豐滿胸前春光，第9張運動內衣風隱約可看出「有練過」，第10張是長髮口罩遮臉的肚皮舞風性感，第11張與家人切蛋糕，右一不說可能看不出就是她的媽媽。

看到這邊鄉民已經無法不推爆這篇文：「如果有來生，我願意變成一個獸人」、「樓下應該會有汪汪叫」、「汪汪」、「自古獸醫系多出正妹」、「最近幾個獸醫系的都好暴力」、「我是禽獸拯救我」、「我不當人啦，jojo」、「我是畜牲快來醫我」、「我內心的野獸想被治療馴服奶姬(劉乃潔)傳人」、「想問單身狗有的醫嗎？」、「想認識媽媽」、「看看多少人想當禽獸」，一陣瘋狂大推。

據文末貼出IG連結，這位獸醫系學生正妹名叫「Cassey黃馨」，資歷上曾參加過2020全國廣亞盃健美公開賽比基尼組163+。

除了兩週前的「郭霏」外，更早為鄉民所熟悉的獸醫系美女，莫過於「台大五姬」之首「獸醫乃」劉乃潔，她是五姬中唯一沒進演藝圈的，專心攻讀獸醫專業，畢業後到英國劍橋大學念書，並受邀到英國國會發表研究，並順利拿到博士學位，成為五姬中唯一的博士。