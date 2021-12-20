新竹市中華路新竹國泰醫院前路段總長160公尺、寬1.5公尺的綠色標線人行道，相當醒目，讓走路就醫的民眾安全更有保障。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府繼東山街標線人行道成功案例後，近日再於新竹市中華路新竹國泰醫院前路段畫設總長160公尺、寬1.5公尺綠色標線人行道，讓就醫民眾有步道可走，等待公車的民眾也有安全的等候空間。

交通處表示，中華路是新竹市市區重要道路，加上新竹國泰醫院因就醫民眾多，常見人車爭道情形，此外，就醫接送空間明顯不足，公車站缺乏候車空間，路邊違規停車亂象，造成就醫民眾出現推著輪椅或拄著拐杖寸步難行、無路可走的窘境。

因此，市府積極與新竹國泰醫院及周邊住戶溝通，由院方釋出院前空間，沿線住家調整停車位，讓市府畫設綠底標線型人行道，綠色行人穿越道，明確規畫行人動線，也減少停車亂象。此外，在公車停靠處調整車道配置，將公車停靠區外推，騰出民眾等候空間，讓民眾等公車不再無處可站。

交通處長倪茂榮表示，建置實體人行道必須考慮居民車輛進出、車流量及道路寬度等條件，2020年完工的東山街標線人行道是市府和沿線住家合作的成功案例，解決了新竹高中、培英及建華國中人車搶道與住戶的停車需求等問題。

而新竹國泰醫院緊臨中華路，上下班車流量更大，且居民車輛進出頻繁，因此參考東山街成功案例採用標線人行道明確畫出行人空間，讓行人及等候公車的民眾有安全的庇護空間，尤其行動不便的就醫民眾更是受惠，不用再走在車道上，與車爭道而擔心害怕。

就醫的陳先生說，國泰醫院周邊臨停或違規停車的情形明顯減少，過去醫院周邊行車動線缺乏規畫，到處都是併排與臨停車輛，影響行人安全，明確畫出人行道之後，景觀變得比較好，走路去醫院、等公車明顯感受到較以往舒適與安全。

交通處指出，市府以「行人優先」的理念推動步行城市計畫，道路空間足夠的地方設置實體人行道，但道路空間有限的地方，會利用路肩規畫1.5公尺的標線人行道，並以明顯的綠底標線人行道提醒駕駛人該處為人行道，不得占用停車，以維護就醫民眾步行安全，未來市府也會以此成功案例持續擴建人行道。