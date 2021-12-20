上周市場擔憂聯準會升息政策可能比預期鷹派，導致資金湧入債市避險，納斯達克、道瓊、標普三大指數周線全數收黑，納指下挫最多達3%。但新興亞股僅印度出現幅度較大的回檔修正約3%，台韓股市幾乎為平盤整理。值得注意的是，東南亞主要經濟體除印尼外，周線普遍逆勢上揚，泰國、菲律賓、越南皆繳出1%以上漲幅。

外資長假前夕，分別大幅減碼台股11.1億美元、印度6.7億美元；印度成為12月以來外資贖回力道最重的國家。菲律賓、泰國則逆勢吸金，金額為16.1億美元、2.5億美元，菲律賓單周淨流入金額為2015年7月以來最高。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，過去一周台股表現強勢的族群為半導體，包含晶圓代工、矽智財、第三代化合物半導體等等，綠能包含電動車、風電也有不錯表現。目前看來第四季終端銷售動能呈現溫和態勢，今年IC設計價格漲幅達10%至30%，且缺料品項大為縮減，有助明年出貨回復常態，營收表現看好，尤其伺服器管理晶片、高速傳輸晶片等。針對車用領域，電動車產業發展趨勢明確，雖然目前對台系IC設計廠商的營收占比不高，但未來值得長期關注，建議投資人逢回可考慮布局。

越南仍是今年以來東協主要經濟體中相對強勢的市場，漲幅高達34%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨貨幣寬鬆政策續行，資金持續往股市靠攏，11月新開證券戶數創歷史新高，且超過2019年全年新增戶數，惟目前越南證券戶數占總人口僅4%，大幅低於中國的12%及台灣的82%，意味越南證券市場仍在早期階段，後續內資成長具期待空間。