資誠PwC訪問全球10億美元以上企業的700名CEO和2900名其他C-Suite主管的意見並發布調查指出，全球多數企業沒有意識到第三方資訊洩露帶來的威脅與日俱增，六成企業對第三方資訊洩露風險的了解程度不夠透徹，而兩成企業是不了解資訊外洩風險。

值得注意的是，56％企業預期，透過其軟體供應商的違規行為會增加，但只有34％企業正式評估風險，同時，58％企業預期其雲端服務受到的攻擊將大幅增加，但只有37％企業真正評估了解雲端風險。

近期全球爆發多起資安事件，例如某通訊軟體與國內餐飲品牌客戶個資外洩；虛擬貨幣交易平台遭駭客攻擊損失約1.5億美金資產；知名家電大廠遭駭客存取機敏資料等。

在數位時代，資訊安全與資料治理成為企業必須面對的重點。無論是元宇宙概念熱議、萬物智慧聯網、企業數位轉型、智慧城市發展、或是資料雲端化，企業及政府機關應時時刻刻注意自己是否暴露在資安風險中。大至內部系統、生產線，小至智慧燈泡都有可能成為駭客目標，鑽尋漏洞，進而取得機構內機敏資料。

甚至，企業為求快或拒絕改變，經常忽略幾個資安漏洞，例如：運用過多不相容的數位解決方案、不依據第三方風險管理整合不同屬性的工作、不設計或不堅持資料治理流程、不運用商業語言談論資訊安全等。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清表示，受訪的全球企業中，資安布局進步最快的前10％企業皆落實建立4Ps（Principle People Prioritisation Perception） ，建議企業或政府從4Ps出發，審視並簡化非必要流程，加強內部資訊安全措施，保護機敏資料，提升資安戰鬥力。

企業或政府必須清楚制定其在資訊安全、隱私保護上的基礎原則。缺乏資訊安全風險地圖的規劃是企業或組織最常犯的第一個錯誤，資訊安全與資料治理未能整合為第二個錯誤，資訊安全由資訊部門負責是第三個錯誤。

在數位時代資訊與資料安全不只是企業內部的事情，更是贏得客戶與市場信任的重要基礎，所以企業或組織應制定原則、風險地圖、避免三大錯誤。企業或組織應任命並信任首席資訊安全長（CISO），提升資安層級與資安涵蓋範圍，因為資訊與資料安全是遍及所有部門，從門店、辦公室到工廠都遍布了潛在資訊及資料安全的風險，例如採購與資安。

金管會於今年11月再修法，要求千家上市櫃公司必須配置資訊安全長（CISO）、資安專責單位或資安專責人員，完成期限視等級分為2022年底或2023年底。企業須注意，資安團隊除了時時更新資安知識與解決方案之外，與組織內部溝通宣導之流暢度更是重點，如此才能真正理解組織資安需求或弱點。此外，重資安忽略資料治理的資料安全規劃，是企業常犯的第四種錯誤，企業應特別注意。

資安團隊無論是委外或自行維運，CISO與資安團隊需瞭解組織所需，簡化不必要流程，建立資訊安全結構。例如企業或政府機關在面對雲端服務資料轉移等作業，也建議安排CISO和資安團隊加入共同規劃，在專案初期即簡化非必要流程，提升整體資料安全，同時協助其他團隊熟悉企業資安規劃，落實資安原則。

企業或政府對數位的運用野心越來越大，擁有的資訊資產越多，風險也會隨之改變，企業必須視資安與資料治理為重點優先任務。近期實例如知名家電大廠於11月發現網路流量異常，隨後對外宣布機敏資料遭駭客存取；實際上攻擊者於6月便開始存取家電大廠內部資料，於5個月間多次攻擊活動，若該廠提早建立資料治理制度並善用智慧科技衡量做好管理風險，亦能在網路流量稍有異常時即能處置，降低傷害。

資誠建議，CISO必須建立好的數位信任基礎，包含整體組織的資料治理；同時，也需建立一個風險地圖找出優先重點，從計算資安風險數量到實時風險回報進行規劃；最後將資安風險結合企業風險，統整兩者對企業的影響，找出商業模式當中需保留和可簡化的部分。

企業或政府必須找出內外部關係與供應鏈中的盲點，將整體系統、供應鏈和關鍵商業關係列出，找出簡化商業關係和供應鏈的對策。例如近期某通訊軟體資料外洩事件中，該事件起因於合作廠商誤將使用者機敏檔案上傳至開放平台，導致個資在平台供所有平台用戶下載，目前雖無相關通報事件，惟有心人士下載個資檔案，可能嚴重傷害使用者，導致使用者對該軟體的信任度下滑，甚至棄用。

資誠建議，組織可以創立「第三方資安風險辦公室」，全責控管第三方資安風險，強化企業數位信任流程，控管第三方資料的運用，降低外部廠商人員誤傳資料的機率。政府機關也可成立「智慧城市公民信任中心」，與外部民眾溝通並接收反饋，建立與市民之間的數位信任。

4Ps策略看似簡單，但在受訪的企業中，只有10％成功實踐；目前企業難免因數位連結的增加，構成日益複雜的網絡，但有充分的證據表明簡化流程是必須且值得的，在本調查中「進步最快」（在資安排名前10％）的企業，在整個企業進行流程簡化的可能性是其他企業的五倍。且在過去兩年，這10％企業在重大資安目標，例如培養網路安全文化、管理網路風險、加強董事會和管理層之間的溝通、以及協調網路與業務策略，其取得進程的可能性是其他組織的兩倍。

此外，企業高階主管和CEO受訪者對於CEO在資安方面提供的支持程度存在認知上的差異，CEO認為自己在資安的參與、支持和完成目標程度比其團隊的認知高，不過，企業高階主管和 CEO受訪者都同意，CEO積極參與制定和實現資安目標，的確會產生正面的影響。

排名前10％的組織中的高階主管在網路安全方面獲得CEO大力支持的可能性比其他組織高出12倍，大多數高階主管認為，應對CEO和董事會進行教育，使他們能夠更履行資安職責。資誠建議管理層可以透過4Ps幫助組織，培養資安與資料治理的新習慣，創造數位安全信任的企業或組織。