嘉義市長黃敏惠今天針對有關嘉嘉或雲嘉嘉縣市合併升格議題，再次重申，到目前為止，沒有被徵詢過意見，沒有看到任何公文或草案，有的只是媒體訊息，並強調中央任何決策要考量在地民眾的感受及切實符合在地民眾利益。

黃敏惠表示，嘉義市曾經歷被降格及恢復升格，所以市民感受更深，嘉義市雖然資源很少，但我們很努力，與所有市民共創歷史，創造幸福。

黃敏惠表示，中央任何的決策，只要與地方相關者，除了要考量國土規劃、行政區劃及區域平衡發展外，更要考量在地民眾的感受及切實符合在地民眾利益。