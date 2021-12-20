四大公投於18日落幕，僅接而來就是明年的地方選舉，《美麗島電子報》董事長吳子嘉預估，除了台北桃園外，其他四都局勢都大致底定，其中若國民黨選贏桃園，他認為民進黨黨主席蔡英文應該會下台。

吳子嘉今（20日）在TVBS的「超錢新聞」上表示，2022六都選舉局勢，目前較為底定的為新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲和高雄市長陳其邁應會連任成功。

至於台北和桃園部份，吳子嘉分析，既然是蔡英文採徵召方式，他認為民進黨在台北推派的人選，目前看來應是衛福部長陳時中的機率較大，但陳的聲望持續下降，民調也越來越低，綠營提是否會提名陳須在觀察，應該明年的3、4月局勢就會明朗。

吳子嘉強調，藍軍本來拿回桃園的可能性很大，但是民進黨看到國民黨目前的情勢，認為贏的機會提高。吳直言，這次選戰最困難的地方就是桃園，若被國民黨拿下，蔡英文就會下台，但若是桃園輸掉，贏了新竹，維持民進黨執政三都態勢，蔡英文或能保住黨主席之位，這也是為何蔡英文要合併新竹縣市的原因。