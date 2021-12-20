新竹市政府推出的國小科學書教材「如果風看得見」，這次從全球17地，2706件作品中，拿下金點設計獎標章認證的肯定。（陳育賢攝）

2021金點設計獎近期公布全球設計得獎名單，新竹市再獲國際大獎肯定，市府推出的國小科學書教材「如果風看得見」，可讓學生從繪本、手作中，學習生活中的自然科學，這次從全球17地，2706件作品中，拿下金點設計獎標章認證的肯定。

市府指出，金點設計獎已有39年歷史，每年表揚華人傑出的創新設計產品與作品，該獎每年吸引來自世界各地優秀人才角逐。「如果風看得見」為1套3冊，皆為雙封面，目前國小1年級至6年級學生都將共享此本書。

該書以市鳥喜鵲在新竹市探索為背景，在新竹空軍基地、香山風力發電等，讓學生學習風的科技應用等。另，此書也融合自然科學、鄉土教育，盼增加學生學習快樂。

市長林智堅表示，新竹市是年輕城市，18歲以下孩子比例極高，市府推出新校園運動，讓孩子在兼具美感、安全、創新校園學習，更盼藉由環境，培養孩子對空間、環境敏銳度。而「如果風看得見」為文學、藝術、科學的跨域繪本書，以新竹特色「風」為內容，希望用最簡單好懂的語言，讓孩子認識風的原理。

「如果風看得見」也獲得竹市師生喜愛，陽光國小主任張慧真表示，該書讓孩子更能理解自然課本所說「空氣的流動」，比如「風在竹林有悉悉簌簌的聲音」，再搭配書籍手作，對風有更深層的認識。

陽光國小3年級王姓同學說，風原來無所不在，飛機起飛、有翅種子、風箏等等都是透過對流才能飛向天空，也第1次知道白努利原理這麼有趣。

教育處表示，科學不應該只是書本上枯燥乏味的文字而已，必須能接地氣，整合其他領域的知識，解決生活中會遇見的問題，「如果風看得見」專屬於新竹孩子，透過繪本故事引發孩子的好奇心，搭配操作本製作好玩的科學道具，將科學及創意實踐在生活學習中。

教育處代理處長沈靜濤指出，「如果風看得見」符合108課綱科技領域素養導向教育，將原本深奧的科學原理以淺顯易懂的方式，讓孩子更了解新竹地理特色及科學知識，讓科普教育向下扎根，這套科學讀物共印製5000冊，作為各國小學生的補充教材。