盧秀燕強調，市府為確保市民的健康，衛生局已擴增食安處10倍稽查人員，稽查能量是全國最大，未來市府一定會再持續稽查食品。(陳世宗攝)

四大公投塵埃落定！原本備受全民關注的「反萊豬」議題仍未過關。台中市議員張耀中等20日質詢市長盧秀燕，市府在反萊豬公投著力最深，接下來對公投結果如何因應？盧秀燕表示，即使開放微量萊克多巴胺，市府不會鬆手，將透過強力稽查及公開稽查內容，讓市民了解並有所選擇。

市議員王立任、張玉嬿、張耀中今天質詢說，公投結果人民決定萊豬可進口，市長去年底接待美國在台協會（AIT）前處長酈英傑時，曾當面直陳中市有7成民意反對萊豬進口引發國內新聞事件，現在公投結果不同意票比同意票多近6000人，市府卻在今年大力查察萊豬牛，比去年增加逾2萬件。

張耀中指出，2019年衛生局查驗240件，去年查驗1470件，今年統計至11月底已查驗2萬1647件，他質疑市府用大批的人力物力及檢驗能量到底查到了什麼？今年檢驗逾二萬件結果其中只有10件豬肉產品未標示原產地；1件牛肉檢出萊劑超標。

張耀中認為，維護食品安全大家都不會反對，但市府用大量檢驗人力和資源去做了不符合查察比例原則的動作，且衛生局表示是因為中央今年有補助稽查經費千萬元，才會稽查到二萬件之譜，明年沒有經費要不要繼續讓第一線檢驗人員疲於奔命？

盧秀燕說，今年截至12月，市府動用大量人力、物力主動查驗肉品共2萬多件，查到含萊劑殘留牛肉是70件，其中1件超標不符合現在中央規範萊克多巴胺容許劑量，其餘69件則檢出微量萊克多巴胺，但在中央規範標準內，其實按照以前「零檢出」標準，只要有查出殘留都是違法。

盧秀燕強調，從美牛例子看來，未來萊豬也有可能被查出劑量超標，當初中央開放萊牛進口時，一開始也都沒有進來，今年中市卻檢出70件含萊劑牛肉，一年比一年多，中央開放美豬萊劑含量，未來可能重蹈萊牛進口模式；市府會強力稽查且公布讓市民了解，讓市民做選擇維護食安。