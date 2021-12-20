古人曾說過：「冬至一陽生」，意思就是到了冬至，陰氣將盛極而衰，陽氣逐漸轉旺，因此在這一天相當適合甩開衰運、替自己轉運。馬來西亞風水老師鮑一凡在臉書分享3項「轉運祕法」，除了我們所熟知的吃湯圓以外，吃餃子、在枕頭下放紅包，都可以為我們帶來好運。

1、吃湯圓

冬至要轉運，首先就要吃湯圓，而且要吃偶數數量的湯圓，象徵圓滿，若是吃了單數數量的湯圓，則有落單之意；另外粉色的湯圓代表桃花，白色的湯圓則代表財運和人緣。

2、吃餃子

冬至不只要吃湯圓，必不可少的轉運食物中還有餃子，因為餃子的外型長得和元寶很相似，所以在冬至這天吃餃子就可以幫忙提升財運，財源滾滾來。

3、枕頭下放紅包

除了吃食物轉運以外，在冬至當天也可以將一個紅包袋壓在枕頭底下，喜氣的紅包象徵著鴻運當頭，所以如果把它到枕頭底下，就可以起到旺財的作用。

鮑一凡老師還分享冬至的6大禁忌，分別為不要去探病、不要撿路邊的錢、不要和別人吵架、不要去海邊或危險水域玩水、不要熬夜、不要晚歸等，提醒大家在冬至時一定要特別小心，以免觸了霉頭。