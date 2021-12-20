澎湖的動物特別崇尚自由！縣府送給澎湖鄉親的新年禮物第1座動物園「童樂園」，20日歡喜開幕卻一波多折，繼孔雀跳窗脫逃，又驚爆梅花鹿也竄逃被咬死，可愛動物園一點都不可愛。

打造澎湖幸福城市，縣府積極營造「澎湖休憩園區」綠美化，腹地60公頃，去年建構完成友善共融式遊具、足底健康步道、水土保持教室、親子大草原、賞鳥白鷺塘等。

今年縣府再加碼闢建全縣第1座可愛動物園「童樂園」，佔地4公頃，目前孔雀園區第1、2期工程已完成，第3期園區圍籬興設中。

金門縣政府力挺贈送5隻藍孔雀，農委會畜產試驗所澎湖工作站贊助6隻黑山羊，縣府也斥資向在地飼養戶購買3隻梅花鹿，未來還將陸續增購動物種類，豐富園區生物多樣化。

怎料，可愛動物園還未正式啟用卻接連出包，4月底金門水試所專船運抵澎湖的5隻孔雀，還來不及搬進新家，其中兩隻母孔雀趁著檢疫漏洞鑽出窗戶飛走，1隻越獄242天終於被民眾尋獲，另1隻仍在逃不知所蹤。

誰知，屋漏偏逢連夜雨，脫逃孔雀好不容易重回懷抱，20日「童樂園」開幕前又驚爆3隻梅花鹿也不安於室集體逃逸。

縣府農漁局透露，前日白天工作人員餵食時疑似未關緊圍籬柵門，其中1隻梅花鹿趁隙掙脫竄逃不知去向。

另2隻梅花鹿於前日深夜疑似被群聚野狗大聲狂吠受到驚嚇，硬生生頂開圍籬鐵柵門鑽縫隙逃跑，不幸翌日清晨赫見其中1隻已慘遭野狗咬死，另1隻如今也不見蹤影。