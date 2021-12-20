LED晶片廠新世紀（3383）狀告蘋果，公司20日盤後公告，蘋果公司銷售生產的iPad Pro各系列產品，侵犯公司LED覆晶封裝、晶片級封裝、Mini LED封裝，Mini LED背光模塊等9篇所屬專利。

新世紀表示，針對蘋果公司侵害本公司專利權所產生之損害，已在台灣對蘋果公司提起專利侵權訴訟，請求蘋果公司停止侵害並賠償新台幣2.1億元（表明全部請求最低金額，並將於法院調查侵權產品數量後補充請求金額）。