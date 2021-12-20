新世紀告蘋果侵權 求償2.1億元 14:332021/12/20 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LED晶片廠新世紀（3383）狀告蘋果，公司20日盤後公告，蘋果公司銷售生產的iPad Pro各系列產品，侵犯公司LED覆晶封裝、晶片級封裝、Mini LED封裝，Mini LED背光模塊等9篇所屬專利。 新世紀表示，針對蘋果公司侵害本公司專利權所產生之損害，已在台灣對蘋果公司提起專利侵權訴訟，請求蘋果公司停止侵害並賠償新台幣2.1億元（表明全部請求最低金額，並將於法院調查侵權產品數量後補充請求金額）。 國發基金天使方案加碼至50億 目標帶動百億新創投資 A股具評價、低基期投資優勢 #新世紀 #LED #蘋果公司 #請求 #蘋果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘋果傳將試產iPhone SE3 預計2022年初發布 11:532021/12/20 財經 理專10誡重罰效應 銀行保代業務員年減逾2千人 04:102021/12/20 產業特刊 蘋果M2處理器 採台積4奈米 04:102021/12/20 財經要聞 台灣權王－台光電聯茂 明年業績續旺 04:102021/12/20 證券．權證 權證星光大道－中國信託證券 聯電 產能持續滿載 04:102021/12/20 證券．權證 陸行之：晶片缺口Q4起逐步縮小 未來要關注這2個價格 10:472021/12/20 財經 萬海擴版圖 業績成長新引擎 04:102021/12/20 證券．權證 新北學習共同體歡慶10周年 佐藤學大師台日連線 13:402021/12/20 生活 權證星光大道－元大證券 東鋼 三大利多加持 04:102021/12/20 證券．權證 外籍生體驗部落旅遊 增加梨山國際曝光度 13:312021/12/20 生活 法人按讚 瑞儀、鈊象認購夯 04:102021/12/20 證券．權證 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 核四未過缺電慘了？他爆這大國恐怖下場：台灣步後塵 - 財經 王力宏4.8億豪宅過戶李靚蕾 吾疆為什麼吸引這些名人 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 王力宏9億贍養費不算什麼？他給史上最多分手費！前妻瞬間變富豪 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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