KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前與美國白金級加速器Techstars舉辦企業創新午宴。KPMG創新與新創服務協同主持會計師黃海寧指出，全球創投投資額持續創新高。

黃海寧以2021第三季《創投脈動:全球創業投資分析》報告中顯示，全球創投投資額持續創高，但是投資案件有趨緩現象，顯示出好的投資標的募資持續創高，這也是10億美元以上鉅額融資案件（Megadeals）在全球創投市場扮演重要角色；她也認為近幾年投資者對ESG（環境、社會、治理）和乾淨技術及相關領域的興趣顯著增加。

企業創新午宴包括SEMI、Google台灣、國泰金控、中華電信、佳世達科技、NVIDIA、PCHOME、緯謙科技、合作金庫等許多企業代表，以及旅美創投陳五福、ITIC創新工業技術移轉股份有限公司總經理瞿志豪、蜂行資本共同創辦人李彥樞、台安傑國際天使投資股份有限公司董事暨合夥人楊涵淳等人皆到場，顯示企業間對於全球創投趨勢與台灣後疫情時代的新創生態圈現況都相當關注。

根據Techstars後疫情時代新創生態圈報告指出，30％台灣新創表示業務因為疫情得到正成長，分別來自於電商、教育科技、先進製造與行動應用程式發展。而相較亞太區各國政府對創新的投資分析，Techstars亞太區銷售總監Allison Nam指出，韓國政府在國家創新發展上充滿野心，投注1870億美金到新創生態圈，因此接下來五年發展值得關注。

在美國科技業擁有近40年經驗、Techstars開創元老的創新銷售副總Dave Drach特別越洋連線，他建議企業應打造品牌的新創生態圈，而創新的成功關鍵要素為適時槓桿專家的經驗協助企業，達到穩定持續發展並打造在新創與同產業夥伴中的創新品牌。《The Startup Community》作者，也是Techstars新創生態圈推手的Ian Hathaway則提出五點企業參與新創生態圈的方向：投資、投入加速器/孵化器運作、主辦或贊助新創活動、成為新創的顧客，以及帶著產業經驗、人脈等資源成為新創的Mentor。

BCG台北辦公室負責人徐瑞廷與Techstars新加坡加速器負責人Dhritiman Hui則點出，企業投資新創將有機會帶來預料之外的發展，所以必須持續保持開放的態度。例如無人機送貨服務公司Zipline，當初Zipline加入Techstars西雅圖加速器時是做玩具平台，但後來成為在非洲地區運送醫療用品的物流廠商，在疫情的推波助瀾下，更正式加入疫苗配送鏈隊伍，甚至克服冷鏈配送的難題，成為首批獲得認證的無人機送貨公司。靠著這次的優勢，Zipline 最新一輪融資更使其估值飆升至 27.5 億美元、擴張在非洲和美國的物流網絡，成功成為獨角獸，都是非常顯著的例子。

企業創新午宴也邀請到「KPMG Private Enterprise Tech Innovator in Taiwan台灣創新科技大賽」前三名新創團隊Infuse AI工合 TMYTEK稜研科技 Cancerfree精拓生技到場參加，透過上台分享及擺設攤位，增加與企業投資人以及創投交流互動接觸點。KPMG與Techstars皆認同本場午宴只是一個單點，單點與單點要連成線與面，未來需更有架構的規劃，也期待明年有更多的新創計畫推出。