由民政局攜手聯合社團法人台中市教會發展策略聯盟協會，及台中市眾教會舉辦的「台中好聖誕-予愛同在活動」，展出聖誕公益市集，還有不間斷的青年公益舞台表演。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2021台中好聖誕」19日晚上於台灣大道府前廣場溫馨點燈，展期至12月24日。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

歡迎市民朋友踴躍參加，除能感受歡樂聖誕氣息，還可一同做公益，將溫暖的愛心送給城市中各個族群與角落。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

耶誕節快到了，台中市府廣場舉辦「2021台中好聖誕」，點亮「阿尼斯特」主燈，共同為城市禱告平安與祝福，還舉辦耶誕公益市集，各類文創商品、精緻小物、甜點、茶品、飾品等販售，各攤商會捐出營業額20％給關懷弱勢社福團體。

「2021台中好聖誕」19日晚上於台灣大道府前廣場溫馨點燈，展期至12月24日。副市長黃國榮代表市長盧秀燕與現場大小朋友一同倒數，攜手點亮象徵「予愛同在」的八米高充氣雕塑耶誕樹，及台中在地原創角色藝行公仔誠實君「阿尼斯特」主燈，共同為城市禱告平安與祝福，提前預祝耶誕節快樂。

黃國榮表示，這2年全球飽受新冠肺炎疫情影響，導致人民生活受到相當程度的限制，相對也減少人與人的聚會與接觸，而最近疫情相對穩定的情況下，大家能夠聚集在一起，要特別感謝所有的市民朋友團結合作，配合市府做好防疫工作，讓台灣的疫情相對穩定，使生活可以逐漸恢復正常。

今年台中好聖誕的主題「予愛同在」，強調歡聚及同在的關鍵精神，希望在疫情漸趨緩和的當下，大家能在做好防疫的前提之下，逐漸增加相聚的機會，同時重拾愛與關懷的力量，有愛所有的困難都能迎刃而解，社會也將會更加祥和，讓所在的城市傳遞更多愛與祝福的能量。

民政局長吳世瑋表示，活動主燈打造八公尺充氣雕塑耶誕樹，是可以讓大家抱抱的耶誕樹，並與自思創造在台巡展多次的台中在地原創角色誠實君「阿尼斯特」合作，再加上社團法人台中市教會發展策略聯盟協會為這次活動設計規劃家族角色，多方團隊協力共同為市民營造不一樣的聖誕節。

歡迎大小朋友到場與活動主視覺角色-誠實君「阿尼斯特」及八米高的充氣雕塑耶誕樹近距離擁抱，感受「予愛同在」的幸福氛圍，一同迎接充滿愛的聖誕佳節。

由民政局攜手聯合社團法人台中市教會發展策略聯盟協會，及台中市眾教會舉辦的「台中好聖誕-予愛同在活動」，即日起至24日(假日下午兩時至晚上九時、平日下午五時至晚上九時展開聖誕公益市集，還有不間斷的青年公益舞台表演。

現場有各類文創商品、精緻小物、甜點、茶品、飾品等販售，各攤商也會捐出營業額20％給關懷弱勢的社福團體，歡迎市民朋友踴躍參加，除能感受歡樂聖誕氣息，還可一同做公益，將溫暖的愛心送給城市中各個族群與角落。

昨晚點燈儀式，黃國榮長帶領市府團隊與台中市眾教會牧師、神父、地方民意代表們共同揭開活動主視覺「予愛同在」造型看板，點亮活動主燈，府前廣場周邊燈廊燈飾也在倒數聲中同步綻放光芒，帶給市民最美的祝福，並在活動主題曲「聖誕哇嘎哩」歡唱聲中揭開序幕，歡樂活潑的氣氛漫溢全場。