苗栗縣西湖國小已有百年歷史，因校舍耐震不足，苗栗縣政府爭取中央經費6600多萬元，把老舊校舍拆除重建，縣府20日上午舉行落成啟用典禮，縣長徐耀昌等人到場共襄盛舉。

以及校園社區化改造工程。20日西湖國小北棟校舍拆除重建工程落成，苗栗縣長徐耀昌剪綵並揭牌啟用，期待新校舍能為西湖國小帶來新氣象，在優美校園環境下，提升教學成效，傳承百年書香優質學風。

西湖國小創立於民國4年，至今已有106年的歷史，民國105年經校舍耐震詳評，發現耐震力不足，縣長徐耀昌、立委陳超明等各界積極協助爭取經費，獲得教育部補助6600多萬元進行整建，共新建12間教室、2間社區共讀站、4間廁所，提供師生及社區優質的教學閱讀環境。

西湖國小校長林國正說，新校舍除了有縣府大力支持，在教學設備，協和社會福利慈善事業基金會董事長林光清捐贈學生教學設備70萬元、西湖鄉新仁愛牙醫診所醫師鄭世崇捐贈一台牙醫治療椅，還有教育部補助的班班有冷氣、資訊教學設備及社區共讀站等，相關經費達500萬元，他相當感謝各界挹注經費與資源。

林國正也說，未來縣還會再持續幫忙，包含未來東棟校3300萬元的重建工程將以樂齡、幼兒園目標，打造老幼共學的西湖樂齡學園，這些工程都在進行中，他代表全校師生向縣府致謝。

縣長徐耀昌表示，北棟校舍重建拆除是為給孩子更好的教學環境，讓老師、家長放心，培育出更優秀的孩子，因此感謝鄉公所、學校熱忱參與爭取及教育部同意補助經費，讓這項工程能夠如期興建，帶給孩子更好的優質校園環境。