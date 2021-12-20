台南市「反萊豬進口」公投不同意比率全台最高，不少網友酸台南市是「萊豬市」。市議會國民黨團20日痛批民進黨執政獨裁鴨霸，不擇手段動用行政資源、恫嚇公職，台南市果然不負蔡英文總統所望，4大公投不同意成績勇奪全台第一，6成以上的投票市民都同意吃萊豬、吸毒空氣。為此，該黨團將集體缺席蔡英文總統本周五晚上在台南市議會的點燈儀式，抗議民進黨拿人民健康祭旗。民進黨團則呼籲尊重公投結果。

國民黨團書記長李中岑、王家貞、蔡育輝、林燕祝、蔡淑惠、李文俊、方一峰、洪玉鳳、尤榮智等人，20日高舉「四大公投結果62.79％、台南市民要吃萊豬？」、「63.27％台南市民要吸毒空氣？」等手板說，台南市在全台公投不同意比率高居第一名，讓網友都諷刺台南市成了「萊豬市」，黨團「深表遺憾，台南市=萊豬市？！」。

國民黨團還指出，公投過後，台南市民還有全台人民應該回歸理性，為了家人、為了自身，更為了後代子孫的健康，應該嚴肅面對萊豬進口及燃燒天然氣對國人的深遠傷害。

黨團認為，根據國際統計，台灣肺癌發生率全球第15名、亞洲第2名；更讓人驚恐的是，肺癌患者半數都不抽菸。鑑於國內吸菸率已降6成，肺癌30年來居然增加4倍，中南部沿海縣市肺癌增加率又是北部的15倍，執政的民進黨敢說這跟國內嚴重的空氣汙染無關嗎？

國民黨團疾呼，民進黨執政後農委會規定豬農養豬不可使用瘦肉精，違者重罰250萬元；但全世界包括歐盟，有106個國家禁止肉品含瘦肉精，國際體育聯盟更是祭出選手違反禁瘦肉精令將禁賽4年的嚴格標準，如今台南公投支持吃萊豬的比率居然高達62.79％，全國第一，全世界先進國家都禁止瘦肉精進口，看到台南市被網友諷刺為「萊豬市」，真是令人痛心。

有鑑於此，本月24日蔡英文總統將到台南市議會參加點燈儀式，國民黨團為抗議民進黨踐踏國人健康，將集體缺席點燈儀式，用行動為國人的健康點燃心燈。

民進黨台南市議會黨團發言人呂維胤強調，公投是直接民意的展現，全國許多縣市也都是不同意票多過同意票，台南市雖是差距比較大的城市，但面對公投結果各政黨都應該尊重，沒道理選輸了還用其他方式呈現，甚至諷刺執政縣市長，這是不尊重民主的表現。

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