媒體人黃揚明昨深夜在臉書貼出，有「社運醫師」之稱的沃草創辦人柳林瑋的判決文，內容提到柳林瑋提議一名兼職圖文作家、大學生B女到自己住處打掃兼差，卻失態環抱對方，還順勢將她壓在自己身體下方，上下其手，但判決文也指出，柳林瑋強調從來沒有違反B女的意願。黃揚明今（20）日又貼文指柳林瑋以「到我家看貓？」為由，分別對另兩名女子環抱、強吻得逞。

黃揚明昨深夜貼出判決文指出，柳林瑋提議B女到自己家裡兼差打掃，B女第一次到該住處時，柳拿了自己的Τ恤、短褲給B女換上，稱避免打掃時弄髒衣服。柳忙完後便去洗澡，並只穿內褲坐在辦公桌旁，問B女「要不要幫我按摩？」過程中柳問B女是否可以抱她？隨即從正面環抱B女，還順勢將她壓在自己身體下方，舔B女耳朵，同時手還伸進她內衣及短褲裡，見B女喊「不要！」強調自己並不願意，柳才停手。事後B女則傳訊息表示想辭職，但柳堅稱自己從沒違反B女意願，當天還開車送B女到學校。

黃揚明今上午又PO出「到我家看貓？」系列，指2015年七夕情人節，柳林瑋約另一C女共進晚餐，並問C女要不要到他家看貓，但一到家裡，C女發覺不對勁藉故離開，柳卻堅持開車載C女回宿舍。到宿舍樓下時，柳便在車內問她「可不可以抱一下？」因C女曾在國外交換學生一年，覺得擁抱是正常禮儀，所以未拒絕。沒想到柳環抱後並沒有放開還強吻，C女不斷掙扎，直到柳鬆手後才趕快下車離開。柳事後仍數度邀C女見面但都遭拒。對於指控，柳則稱沒擁抱、強吻，當時僅把車停在路邊與C女聊天，還牽了手並對她告白，且C女下車返家後還傳訊息對他說「情人節快樂」，因此不解C女為何後來會說在車上有點嚇到，覺得可能是他2015年有負面新聞的關係，之後就沒再與C女聯絡。

台北地方法院刑事判決，108年度侵訴字第67號。（圖／摘自黃揚明臉書）

柳林瑋的律師辯稱，若柳對C女有強制猥褻意圖，應選在沒人干擾的家中，而不是在有路人經過的車上，且兩人在車內是平行並肩坐姿，很難想像柳能強吻並讓C女無法掙脫，且C女若積極抵抗，大可用嘴咬或將頸部旋轉、後仰，認為C女指控不符合常理。律師也認為，C女傳訊息說「那天你有點嚇到我了」，是因柳在第一次約會就告白，並非指違反意願猥褻。

審理該案的法官認為，柳林瑋在車上的強吻行為，也是在密閉空間，且當時為夜晚，就算有人經過，若沒有貼近車窗觀看，也很難察覺此不法行為。至於C女沒有採取激烈抗拒方式，可能是因C女本性良善，無意傷害他人，或因突遭事故不知所措，因此律師所言很難證明。加上柳在案發後不斷傳訊邀約C女，C女先是婉拒，最後才明確表示，「不好意思 那天你有點嚇到我了…我覺得有點恐怖 可以不要約見面了嗎」，法官認為，C女確實無意願再與被告見面約會，律師辯護之詞顯屬無稽。

文末黃揚明還提到另一名A女，他說，A女是先前新聞已曝光過的，柳林瑋藉面試「美的好朋友」名義邀她見面，套路相同，在車上先請A女幫他按摩，接著希望能擁抱，當A女卸下心防，柳隨即強抱、強吻得逞。A女將柳推開後，柳還問她「要不要來我家看貓？」A女拒絕，柳才載她回家。

而針對A女、B女、C女三人指控，黃揚明指出，一審判柳林瑋有罪，合併執行1年6個月徒刑。三案柳林瑋均已提上訴。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113