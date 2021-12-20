疫情讓所有人只能在台灣過年，年菜商機爆棚，乾杯集團首度推出常溫年菜外賣服務，與冷凍火鍋圍爐禮盒雙打拼業績，年節檔期以600萬為業績目標。

乾杯由旗下和牛燒肉懷石品牌「和牛47」推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」親送到府，並主打5款道地日本風味的「黑毛屋鍋物禮盒」強調5分鐘即可開動圍爐，讓團圓聚餐飄出濃濃日本味。

乾杯表示，受到疫情影響，國人出國限制多，農曆新年多留在台灣聚餐過節，不僅餐飲內需市場熱，年菜外賣市場經疫情洗禮後更加成熟，加上新年圍爐形式也不再侷限於傳統桌菜，成長幅度十分看好。

和牛47「新年御節箱盒」將充滿吉祥寓意的35道御節料理盛裝在重箱中，限量50份，於即日起至1月20日開放官網線上預購，除夕(1／31)當日由專人專車親送到府(限雙北地區)，到店自取享有折扣888元的優惠價，為年夜飯增添新意與貴氣。

上層集結了日本新年必吃的10道經典年菜，象徵「勤奮工作」的蜜漬黑豆、「學業有成」的江戶前厚蛋燒、「感情融洽」的蛤蠣真丈、「子孫繁榮」的烏魚子與松前寶石漬、「歡喜平安」的菲力昆布卷、「長壽」的草蝦、「發財如意」的栗子金團、「家業穩固」的蜜漬核桃與「好兆頭」之意的手工雕花魚板，每一口都帶著祝福，歡喜迎接新年到來。

乾杯另外推出「新年御節箱盒」搭配「滿壽泉日本酒禮盒」組合。御節料理的豪華美味，配上日本天皇御用的富山縣名品「滿壽泉」吟釀酒，餐與酒相得益彰，禮盒內含以酒米之王「山田錦」釀造而成的頂尖之作「壽黃金」與「壽白金」各一支，寓有「充滿幸福的泉水」之意，讓年夜飯更為盡興。

新年圍爐許多民眾選擇吃鍋，乾杯集團主打6款道地日本風味的「黑毛屋鍋物禮盒」，包含有經典的「日本A5和牛涮涮鍋」、「西班牙Bellota伊比利豬涮涮鍋」、「日本A5和牛壽喜燒」與具鄉土特色的「水炊鍋」、「摩滋鍋」5款禮盒。

從湯頭、肉品、配料、沾醬，火鍋的全套內容都準備好，購買後只要解凍，放入鍋中加熱，沸騰5分鐘即可食用，十分方便。於全台乾杯集團餐廳與「乾杯超市」自有電商平台開賣，包含乾杯燒肉居酒屋、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45，共35間門店皆可購買得到。

另於「乾杯超市」自有生鮮平台推出限量100份的「相撲鍋禮盒」，是日本培養相撲力士的人氣營養鍋物，高湯使用雞骨經長時間熬煮而成，溫潤醇厚，搭配黑羽土雞及伊比利豬，料理長特製豬肉丸、鱈魚豆腐，佐上醋醬油享用，最後還可享用美味的強棒麵。此外，即日起至1月2日，「乾杯超市」冷凍超商取貨享消費滿1500元免運費活動。