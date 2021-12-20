針對欠繳違反道路交通管理處罰條例罰鍰、ETC通行費案，法務部行政執行署日前執行一波執行專案，其中北市林姓民眾因拒絕酒測遭裁罰18萬元拒繳，經台北分署催繳，林男只繳3萬元分期款項，最後執行官使出霹靂手段，查封他房屋並扣押存款後，林男今天上午到台北分署繳清15萬元罰鍰。

年近60歲的林男，2019年9月5日下午5時，騎機車行經北市環河北路一段時，因違規停車遭警察攔停稽查，員警發現義務人全身散發酒氣，爰進行交通稽查與酒精濃度檢測，但林拒絕酒測，遭北市交通事件裁決所裁罰18萬元，今年5月間移送台北分署執行。

林男曾於今年6月間到台北分署辦理分期繳納，惟僅繳納1期3萬元即未續繳，台北分署即廢止分期，並發動調查程序，查得他名下有坐落於北市新生北路一段房產，並有在銀行開立存款帳戶。

台北分署於12月13日囑託地政機關辦理查封林男房產登記，並扣押其銀行存款。另台北分署17日派員到場執行。經執行官規勸後，林男當場承諾將於20日到台北分署清償，林男今天依約到場繳清餘款15萬元。

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