王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

歌手王力宏自從離婚事件爆發後，終於在20日上午公開向李靚蕾以及所有受到此事波及的親友，及社會大眾們道歉，承認「一切都是自己的錯」，允諾將台北4.8億的豪宅過戶給女方，並提供贍養費與孩子們的教育費，而女方將獲得多少金額也引起網友熱議。

王力宏在最新的道歉聲明中表示，他將負起一個「男人」的責任，承擔這件事情造成的嚴重影響，並宣布「暫時」離開演藝圈陪伴家人與孩子，文中還提到他會與李靚蕾共同養育3名孩子，負擔孩子的撫養費、養育費，並承諾將位於仁愛路上、約有4.8億的「吾疆」豪宅過戶給李靚蕾以及3名孩子居住，讓他們不再只是「借住」。

依照李靚蕾先前所公開的財產分配資料中，她已聲明不會要求任何贍養費，但她與王力宏持有聯名投資帳戶，以及位於美國洛杉磯高級住宅區中的房產，而這些是雙方「各自」名下原有的財產，與王力宏因離婚所要分配的財產無關。

不過，若是以雙方最後簽定的離婚版本的金額推算，李靚蕾將獲得洛杉磯房子的一半產權、投資股票一半，加上每個月21萬人民幣（約新台幣87.3萬）孩子們的生活費及家管、司機雇用費，以及即將過戶的「吾疆」豪宅，粗估約有11.4億台幣，若是再加上3個孩子的養育費，總金額將會更加驚人。

而外傳，身價近台幣30億的王力宏，自從事件爆發後他手中的5個大陸廣告、代言及活動紛紛取消，不少品牌更大動作的與他做切割，並向他催討高額的違約金，損失慘重，也讓不少網友猛酸「早知如此何必當初」。