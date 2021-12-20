王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏今(20)日正午終於態度軟化，發文向家人、李靚蕾、孩子們和社會大眾道歉，並說會負責起一切責任，但這道歉文並沒有贏得大陸網友同情，有酸民幫他把這篇272字道歉文簡化「翻譯」成10個字：「不敢犟（音同「降」）嘴了，求你别錘了」，不到1小時迅速賺得得近50萬人按讚；還有人呼籲他別急著道歉，想繼續當「吃瓜群眾」看好戲。

王力宏發文道歉並自我「留校察看」說：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任，我不會再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」他表示將暫時退出工作陪伴父母和孩子，房子也會過戶到李靚蕾的名下，未來將一起撫養孩子並承擔撫養、教育費用，這篇道歉文短時間獲得320萬人按讚。

但大陸網友看到這段道歉聲明仍不領情，大酸：「有些王粉很搞笑，人家離婚不要錢要啥？要王力宏親筆簽名專輯嗎」、「力宏我們相信你，也會一直站在你身後默默戳你脊梁骨」、「暫時退出工作？你是要永久退出」；其中一則網友留言戳中吃瓜群眾笑點，簡單扼要10個字就把重點完全概括，這位酸民認為王力宏道歉文不就是在說：「不敢犟（音同「降」）嘴了，求你别錘了」，快速獲得50萬網民爆笑點讚認同。

不少網友被逗樂了「接茬」笑說：「這意思就是承認王力宏的靈魂五問了」、「王力宏憑什麼暫時退出工作？人家陳冠希永久退出呢！」「這下又開始叫靚蕾了，誰昨天一口一個西春美智子，這下又這麼親密了，有本事『剛』到底啊！」不過也有人喊話要他別道歉「別道歉啊！我還想知道小師妹是誰呢！」顯然吃瓜群眾們還想多看些好戲。