工商時報與中華電信於20日共同舉辦「5G.綠色 ESG」，中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信已經規劃2050達到淨零碳排，2030先做到碳排放減半，所有IDC中心及資料中心做到100％的使用再生能源，所有辦公據點做到淨零排碳目標，也規畫透過綠能、節電及科技減碳作為，達成中華電信所設定的目標，

謝繼茂認為，這次的主題非常有意義，符合當前世代需求。ESG 5G相關議題受到全世界重視，政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC)報告指出，如果要控制地球暖化溫度到1.5度C以下，必須在2050年做到零碳排，全球目前已有一百多國宣示或規畫淨零排放計畫及目標，企業的經營也要善盡企業責任，中華電信已經規畫2050達到淨零碳排，2030先做到碳排放減半等計畫。

謝繼茂表示，期待發揮電信核心能力，提供優質的5G、寬頻網路、IDC雲端、資安、物聯網、大數據、遠距及各種創新應用，希望在後疫情時代創造一個永續低碳、便利的數位生活，同時引領台灣的ICT產業邁向數位轉型提供整個營運效率並且足以節能減碳。

謝繼茂說，中華電信明年也將強化供應鏈夥伴關係，希望建構 永續供應鏈，期許透過5G創新應用，結合中華電信既有技術及服務能源協助產業，掌握全球這一波永續低碳的轉型契機，讓台灣在全球永續價值鏈持續扮演重要角色，共同努力化危機為轉型。