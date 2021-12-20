客委會地方委員古榮政（左起）、張福普、義民廟董事長林光華、明新科大董事長張祖民、縣長楊文科、明新科大校長劉國偉及新竹市客家諮詢協會理事長魏木忠，持牌慶賀「新竹客家學苑」成立。（羅浚濱攝）

明新科大響應縣長楊文科推廣客家文化，與縣府合作成立「新竹客家學苑」，做為傳承客家文化。復振客語的發展基地，20日由縣長楊文科、明新科大董事長張祖民、校長劉國偉及義民廟董事長林光華等人一起為學苑舉行揭牌典禮，東海國小客家方口獅隊、霓雲社客家三腳戲的精彩表演，也帶來濃濃客家味。

楊文科表示，新竹縣有客家人、閩南人、外省人及原住民，是族群融合的 地方，約有7成5的鄉親是客家人，但只有約1成5的會講客家話，他上任後致力客家話推廣，因為「沒有客家話就沒有客家文化！沒有客家文化就沒有客家人！」

楊文科並「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」，展現推動客語學習的決心，剛好明新科大向縣府提出推廣客家文化的計畫，因此合作設立「新竹客家學苑」，運用學術資源，共同爭取中央補助辦理客家文化活動。

楊文科期許「新竹客家學苑」以「客家學‧學客家」為主軸，進行串連、推動與跨域合作，讓「學客家」成為新竹縣的日常。

明新科大校長劉國偉表示，「新竹客家學苑」會以「明新客家情‧薪傳世界心」的定位，展現在地深耕，啟動各項與縣府合作的計畫，結合相關課程與工作坊，帶動地方客家文化扎根，創造年輕一代的客家文化，進一步打造成「客家產業」。

明新科大推廣教育中心主任王繼華說明「新竹客家學苑」有四大目標，定為社區大學，整合學校教育資源，結合新竹在地客家文化，創造生活化的學習環境，辦理客語課程、文化研習、民俗采風外，也鼓勵學生投身於客家文化相關研究，未來進一步籌辦客家相關學程與系所，為復振客家精神、傳承客家文化做出貢獻。