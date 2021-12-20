四大公投結束後，蔡英文總統昨(19日)召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，要求全力支持蘇內閣，會中並就新竹縣市合併升格達成共識。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，《地制法》若修法通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉合併，以及彰化縣都符升格為直轄市的條件，台灣將從原本6都變成9都。入口網站《Yahoo》今(20日)起針對「你是否支持6都變9都？」進行網路民調，截至14時40分止，已有7000人進行投票，結果有57%網友表示非常不支持、13.4%為不太支持、7.1%還算支持、10%非常支持，另有12.5%為不知道/沒意見。

根據《中國時報》今日報導，柯建銘表示，新竹城市的發展已經到極限，有其特殊需要，應重新規畫，況且，新竹市有2500多筆、250公頃土地登記在新竹縣，導致城市規畫破碎，加上垃圾、水源等問題，是應該要討論的時候了。他並表示，《地制法》若修法通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉合併，以及彰化縣都符升格為直轄市的條件，台灣將從原本6都變成9都。

不過，國民黨黨團書記長陳玉珍直言，民進黨強推竹竹合併，根本是因人設事，若民進黨團提案送至程序委員會，「國民黨團也會採取必要的動作。」

至於民眾對於縣市合併升格的看法為何？根據《Yahoo》今起至24日進行的民調，截至今14時40分止，詢問民眾「你是否支持竹縣竹市合併升格為直轄市？」有9.9%為非常支持、10.3%還算支持、15.3%不太支持、51.4%非常不支持，另有13.1%為沒意見/不知道。

另外，關於「你認為縣市合併是否有助於城市發展？」則是有8.8%網友認為非常有幫助、9.5%還算有幫助、18.5%不太有幫助、50.9%完全沒幫助、12.3%沒意見/不知道。