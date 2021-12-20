勒斃債主棄屍六龜山區 兇手透過友人向熟識屏東警自首 15:042021/12/20 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勒斃債主棄屍六龜山區，兇手透過友人向熟識屏東警自首。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林姓男子因債務問題殺害蘇男，並將屍體載往高雄市山區棄屍，事後因良心不安，透過友人找到屏東縣刑大潘姓小隊長，2人約好在屏東潮州鎮台一線省道旁，林嫌吐露案情後，全案移交高雄地檢署指揮偵辦。 據了解，林男身材壯碩，與債主蘇姓男子見面後發生口角，出手將對方勒斃棄屍，潘姓小隊長與林嫌並無熟識，是透過中間友人自首，由於案發地點在高雄市，屏東縣刑大副大隊長葉士傑表示，全案正由雄檢與高雄警方釐清瞭解。 高雄殺人棄屍動機曝光 兇手遭討9萬一怒勒斃債主 高雄驚傳殺人棄屍 男放款遭殺害丟包山區 兇手自首尋獲遺體 #高雄擄人棄屍 #勒斃債主 #勒斃 #棄屍兇手 #熟識警察 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄殺人棄屍動機曝光 兇手遭討9萬一怒勒斃債主 13:182021/12/20 社會 高雄男放款遭殺害棄屍 兇嫌自首六龜山區尋獲遺體 12:302021/12/20 社會 蘆洲角頭喝酒怨車行股東 小弟衝去開4槍刑責一肩扛 13:462021/12/20 社會 高雄驚傳殺人棄屍 男放款遭殺害丟包山區 兇手自首尋獲遺體 12:212021/12/20 社會 皇田董事長周幼珊 不輕易擴張股本 成就上櫃明珠 04:102021/12/19 專題周報 賴祥蔚出新書 賣破兩萬本以《斯卡羅》吳慷仁造型現身 20:442021/12/19 生活 高市警反詐騙 徵創意圖卡 04:102021/12/19 地方新聞 王力宏身陷前妻毀滅式爆料 律師曝找到「李靚蕾不甘的原因」 13:392021/12/19 娛樂 四大公投的愛與哀愁 04:102021/12/20 時論廣場 「冬瓜牌」洗衣精遭告發賄選 顏寬恒：感謝民進黨側翼為競選小物宣傳 11:072021/12/20 政治 竹市教材「如果風看得見」 獲2021金點設計獎標章肯定 14:492021/12/20 寶島 桃園群聚防疫旅館清消完 竟還驗出病毒 04:102021/12/19 藝文副刊 全方位信託 助企業永續傳承 04:102021/12/20 財經要聞 社會熱門新聞 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 雲林縣警察局長朱宗泰積勞成疾病逝 享年61歲 - 社會 17歲少女聽同車友聊一夜情 暴哭曝：我被性侵 - 社會 王力宏不道歉李靚蕾喊告誹謗 律師直指她握2大告贏關鍵 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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