林姓男子因債務問題殺害蘇男，並將屍體載往高雄市山區棄屍，事後因良心不安，透過友人找到屏東縣刑大潘姓小隊長，2人約好在屏東潮州鎮台一線省道旁，林嫌吐露案情後，全案移交高雄地檢署指揮偵辦。

據了解，林男身材壯碩，與債主蘇姓男子見面後發生口角，出手將對方勒斃棄屍，潘姓小隊長與林嫌並無熟識，是透過中間友人自首，由於案發地點在高雄市，屏東縣刑大副大隊長葉士傑表示，全案正由雄檢與高雄警方釐清瞭解。